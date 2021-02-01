Проект «Класс!»: российские специалисты поддержат преподавателей Узбекистана

Анастасия Иванова

В город Ташкент прибыла группа участников проекта «Класс!» («Зўр!») – гуманитарной программы, направленной на совершенствование преподавания русского языка и на русском языке в Республике Узбекистан, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Проект реализуется Минпросвещения России совместно с Министерством народного образования Республики Узбекистан и некоммерческим фондом благотворительной организацией «Наука, искусство и спорт».

На 2021 год запланирован второй этап проекта. В 2020 году специалисты провели лингвистический аудит, участниками которого стали более 5 000 человек, включая преподавателей русского языка Республики Узбекистан, а также школьников 9-х и 11-х классов.

В рамках первого этапа проекта в 2020 году 32 российских методиста провели лингвистический аудит в 14 регионах Республики Узбекистан. Протестировано порядка 4 085 узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также на уровень владения педагогическими компетенциями. В тестировании на знание русского языка как иностранного приняли участие порядка 996 учеников. По итогам выданы сертификаты 2019 взрослым и 996 детям. Проведены также опрос и анкетирование учителей русского языка, анализ учебных пособий по русскому языку для школ с узбекским или другим языком обучения.

В этом году участники проекта по функциональной нагрузке разделены на две группы – методисты и учителя.

Ближайшая задача методистов – проведение повышения квалификации педагогических компетенций узбекских педагогов, выявление уровня педагогических компетенций и знания языка среди учителей во всех 12 областях Узбекистана, городе Ташкент и Республике Каракалпакстан.

Учителя из России разъедутся по школам разных городов и районов Республики Узбекистан, включая те, в которых вопрос кадрового обеспечения стоит достаточно остро. Помимо преподавания, учителя будут оказывать методическую поддержку узбекистанским коллегам, помогать и поддерживать в решении профессиональных задач.

«Класс!» («Зўр!») – это совместный проект Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства народного образования Республики Узбекистан.

Операторы проекта – Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой, Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони.

Официальный инстаграм проекта: https://www.instagram.com/class_zur/