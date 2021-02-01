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Путин подписал указ о единовременной выплате военным врачам

Путин подписал указ о единовременной выплате военным врачам

Тема: Выплаты и пособия


Военнослужащие и сотрудники силовых структур, работавшие с больными коронавирусом, смогут получить выплату 68,8 тыс. рублей, если они сами заболели COVID-19 на службе. Соответствующий указ Президента Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

Единовременная выплата 68 811 рублей предназначена военнослужащим, сотрудникам МВД и ФСИН, противопожарной службы, Росгвардии. Это медики, лечащие как пациентов с COVID-19, так и с подозрением на него, а также те, кто перевозит таких пациентов к месту лечения.

Получить выплату сотрудник сможет, если он был освобожден от службы или находился на лечении из-за полученных на работе осложнений в связи с коронавирусом, если они повлекли временную нетрудоспособность, но не привели к инвалидности.

Указ распространяется на случаи, возникшие с 1 марта 2020 года.

В мае 2020 года в России ввели дополнительные страховые гарантии медикам, заболевшим коронавирусом при исполнении. Единовременная выплата при временной утрате трудоспособности составляет 68 811 рублей, в случае смерти или инвалидности она увеличивается.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru
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