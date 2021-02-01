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Путин рекомендует административную преюдицию за призывы к экстремизму

Путин рекомендует административную преюдицию за призывы к экстремизму

Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть введение административной преюдиции по уголовной статье о публичных призывах к экстремизму (280 УК РФ). В этом случае уголовная ответственность будет наступать при повторном нарушении, первый раз назначается административное наказание.

Соответствующий пункт содержится в опубликованном сегодня, 1 февраля, на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

«Рекомендовать Верховному суду РФ… проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ практику применения статьи 280 УК РФ („Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“) и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по указанной статье», — говорится в одном из поручений по итогам заседания президентского Совета по правам человека (СПЧ), прошедшего 10 декабря 2020 года.

Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 июня.

Кроме того, президент поручил с учетом ранее данных указаний «подготовить разъяснения по итогам обобщения судебной практики по делам, связанным с нарушениями законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Срок исполнения этого пункта также установлен до 1 июня.

ИА Newstes напоминает, что инициатор ввести административную преюдицию по статье УК РФ о призывах к экстремистской деятельности — публицист Александр Верховский. Свое предложение он озвучил на заседании СПЧ. Президент РФ Владимир Путин тогда отметил, что призывы к экстремистской деятельности в многонациональном государстве — очень опасная вещь. При этом он пообещал рассмотреть инициативу.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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