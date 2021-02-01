Путин рекомендует административную преюдицию за призывы к экстремизму
Президент России Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть введение административной преюдиции по уголовной статье о публичных призывах к экстремизму (280 УК РФ). В этом случае уголовная ответственность будет наступать при повторном нарушении, первый раз назначается административное наказание.
Соответствующий пункт содержится в опубликованном сегодня, 1 февраля, на сайте Кремля перечне поручений главы государства.
Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 июня.
Кроме того, президент поручил с учетом ранее данных указаний «подготовить разъяснения по итогам обобщения судебной практики по делам, связанным с нарушениями законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях». Срок исполнения этого пункта также установлен до 1 июня.
ИА Newstes напоминает, что инициатор ввести административную преюдицию по статье УК РФ о призывах к экстремистской деятельности — публицист Александр Верховский. Свое предложение он озвучил на заседании СПЧ. Президент РФ Владимир Путин тогда отметил, что призывы к экстремистской деятельности в многонациональном государстве — очень опасная вещь. При этом он пообещал рассмотреть инициативу.