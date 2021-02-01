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Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается в лечении

Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается в лечении

В субботу вечером, 30 января, пулевое ранение со стороны украинского снайпера получил шахтер из прифронтовой Александровки, который вечером возвращался от своих родителей домой (родные попросили не указывать имени пострадавшего). Всего имело место два выстрела, и, если бы он не упал после первого, второй мог бы оказаться смертельным. Об этом сообщила двоюродная сестра пострадавшего Даша, о которой EADily рассказывало в репортаже о жизни прифронтового поселка.

«Его родители живут на расстоянии четырех домов от его дома, и в субботу брат навестил их, а когда возвращался назад, раздался хлопок, брат упал, и, как он рассказывает, почувствовал, что у него немеет нога. Следом раздался еще один хлопок — пролетело у него над головой. Брат думает, что этот выстрел мог бы оказаться смертельным, если бы в этот момент он уже не лежал на земле. Скорая долго не приезжала, он истекал кровью, и в больницу его отвез отец, мой дядя», — говорит Даша.

По словам девушки, в день ранения брата было шумно с двух часов дня и до половины шестого. «Потом наступило относительное затишье, слышали только, когда Сигнальное (соседний поселок-прим. Ред.) сильно обстреливали, а вечером мне неожиданно позвонила тетя. Я сразу поняла, что что-то случилось, потому что просто так она в это время звонить не будет. Она была в слезах: „Сына ранило, папа его в больницу повез“. Мне стало плохо, потому что только два года назад его родного брата похоронили, и не дай Бог, если и со вторым сыном что-то случилось бы», — рассказала Даша.

В настоящее время мужчина находится в нормальном состоянии, но все еще нуждается в уходе и лечении. «Он в сознании, я подбадриваю его, заставляю кушать, хоть он и не хочет. Тетя привозит ему супы, борщи, каши, домашнюю еду. Я же больше по молочке. Говорю ему — я тебя кальцием будут пичкать. Он у меня крепыш, сторонник здорового питания, шахтер, спортсмен, противник курения и алкоголя», — говорит она.

Сейчас в поселке, по ее словам, тоже неспокойно, и, когда она возвращалась вечером от брата из больницы, уже работало стрелковое.

«Я ни раз говорила, что у нас постоянно обстрелы, несмотря на все перемирия, день-два постреляют и тишина, а потом снова. Сегодня было только стрелковое, а когда его вечером в субботу ранило, было и стрелковое и мины или, возможно, „морковки“ — СПГ прилетали. Но у брата точно пулевое ранение — сквозная рана», — объясняет Даша.

9 января от обстрела пострадала крыша ее собственного дома, который находится на границе поселка и начинающейся за ним нейтральной, так называемой «серой», зоны. В этот день я пошла к тетке, когда начали шмалять. Утром 10 числа вернулась домой и не могла понять, почему у меня дома шифер валяется — там кусок, тут кусок. Голову поднимаю, а у меня дырка одна и вторая, и со стороны кухни дырки тоже есть, но туда не проберешься. Мы поехали в магазин, чтобы дырки хотя бы пеной заделать, а то дождь пойдет, и снова плавать будем, как уже бывало ни раз», — сокрушается Даша.

Она вместе с маленьким сыном живет на прифронтовой окраине поселка, которая постоянно обстреливается. До противоборствующей стороны от ее дома не более 500 метров, а все, что происходит в поселке, украинские военные видят со стороны Щуровского террикона, находящегося в соседней Марьинке, которую от Александровки отделяет только небольшая балка. Соседка Даши Марина, жившая в серой зоне между Марьинкой и Александровкой уже за блокпостом ДНР, рассказывала, как украинский снайпер стрелял по ее младшей дочери, когда та собирала клубнику в огороде. Из-за постоянных обстрелов женщина была вынуждена выехать из своего дома в более безопасную часть поселка. Произошедшая в субботу трагедия в очередной раз говорит о том, что, несмотря на все договоренности в дипломатической плоскости, реальная жизнь людей в прифронтовой полосе не меняется — они постоянно подвергаются риску получить ранение или погибнуть, не выходя за пределы собственного дома, даже в дни относительного затишья.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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