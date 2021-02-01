Рейнсалу: Прибалтика должна показать ЕС пример с санкциями против России

Алексей Вольцев

Поскольку министры иностранных дел ЕС не смогли принять совместное решение о введении санкций против российских властей, чтобы оказать на них давление для освобождения Алексея Навального, странам Прибалтики следует самим ввести такие санкции и показать тем самым пример. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу («Отечество»), пишет err.ee.

Рейнсалу рассказал, что в конце прошлого года Навальный в личной беседе порекомендовал ему при введении санкций «пытаться влиять на российскую элиту и круг лиц, принимающих решения, а не на исполнителей приказов» — потому что «Кремль понимает только язык силы, и воспринимает бездействие как признак бессилия».

«К сожалению, на позапрошлой неделе в Совете ЕС на уровне министров иностранных дел не нашлось готовности принять решение о введении санкций против российских представителей, чтобы оказать давление для освобождения Навального, как призывала Эстония и ряд аналогично настроенных стран. Сейчас следует действовать так же, как и при введении санкций против белорусских властей, когда страны Балтии своими национальными санкциями указали путь и для санкций ЕС», — написал Рейнсалу на своей странице в Facebook.

По его оценке, Эстонии совместно с Латвией и Литвой следует без проволочек ввести санкции против ряда представителей российской элиты, чтобы подтолкнуть западные страны к более решительному поведению.

«Как раз в конце прошлого года ЕС одобрил общие правила введения санкций за нарушение прав человека, и теперь ЕС должен действовать. Иначе складывается абсурдная с моральной точки зрения ситуация: ЕС ввел санкции против российских должностных лиц за отравление Навального химоружием, а когда жертву отравления арестовывают, то пока ограничиваются лишь риторическим осуждением. Смелость совершать конкретные действия, а не просто риторически осуждать общими словами также является лакмусовой бумажкой для новой администрации США в отношении России», — добавил бывший министр иностранных дел Эстонии.

По мнению евродепутата Урмаса Паэта (Партия реформ), который в прошлом также возглавлял внешнеполитическое ведомство Эстонии, митинги в поддержку Навального в Россию показывают, что «россияне все больше устают от авторитарной политики, плохого социально-экономического положения и репрессий, и все меньше боятся протестовать».

«У российского режима в нынешней ситуации две возможности: попытаться силой подавить протесты, еще больше арестовывать и запугивать людей, или сделать шаг назад, начать диалог с оппозицией и обществом, и освободить арестованных по политическим причинам. Пока еще не поздно и есть такая возможность», — сказал Паэт.