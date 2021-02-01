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Роспотребнадзор ожидает снижение заболеваемостью Covid-19 весной

Роспотребнадзор ожидает снижение заболеваемостью Covid-19 весной

В России идет стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно занимает месяца два. После чего должно начаться стабильное снижение заболеваемости коронавирусом.

Об этом рассказал в интервью «Известиям» замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Летом у нас традиционно низкая заболеваемость. Но в ноль при такой иммунной прослойке мы не уйдем. Если к осени мы не сформируем коллективный иммунитет, не будем вакцинироваться, не будем соблюдать масочно-перчаточный режим, придерживаться социальной дистанции и прочих санитарно-гигиенических мероприятий, то у нас будет осенний подъем», — отметил он.

Коллективный иммунитет, добавил эпидемиолог, «появится, когда будет провакцинировано 60% непереболевшего взрослого населения. Только в этом случае мы победим инфекцию».

# Россия
По материалам: eadaily.com
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