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Российские регионы готовы к проведению ЕГЭ по информатике на компьютере

Российские регионы готовы к проведению ЕГЭ по информатике на компьютере


В 2021 году ЕГЭ по информатике впервые будет проведен на компьютерах, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«К настоящему времени все регионы готовы к такому формату проведения экзаменов, необходимое компьютерное оборудование было закуплено. Весной мы проведем итоговую апробацию перед введением компьютерной формы экзамена в штатный режим», – рассказал глава ведомства Анзор Музаев, выступая в рамках «Зимней школы педагогического мастерства» Финансового университета при Правительстве РФ.

Он уточнил, что информатика стремительно набирает популярность среди предметов ЕГЭ по выбору. Ежегодно число участников, сдающих этот предмет, увеличивается на 7–8%.

По словам Анзора Музаева, в ближайшие годы в компьютерный формат могут быть также переведены некоторые контрольные и проверочные работы, которые пишут школьники.

# Общество
По материалам: edu.ru
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