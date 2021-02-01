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Росстат назвал группы продуктов, цены на которые выросли

Росстат назвал группы продуктов, цены на которые выросли

На 27 января по сравнению с 1 января в России максимально выросли цены у производителей огурцов — 107,3 рубля за 1 кг (на 9,7%), картофеля — 16,5 рубля (+8,4%), помидоров — 108 рублей (+3,8%), моркови — 16,3 рубля (+3,2%). Стоимость увеличилась и у изготовителей макаронных изделий — 42,5 рубля (+6,6%). Об этом свидетельствуют данные из системы мониторинга и прогнозирования Минсельхоза, с которыми ознакомились «Известия». Источник в министерстве подтвердил их актуальность.

При этом цены на мясо птицы, свинину и баранину выросли незначительно — максимум на 1,7%. Близкая динамика у гречневой крупы — плюс 1,8%. Стоимость яиц на заводах, напротив, упала: 10 шт. первой категории стоили 54,2 рубля (-7%), второй — 48,9 рублей (-4,6%).

«В настоящее время Минсельхоз оценивает ситуацию на продовольственном рынке как стабильную и не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания. Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа. Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года», сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

С марта по мере поступления на рынок нового урожая цены начнут снижаться, добавили в ведомстве.

Темпы роста цен на макаронные изделия в январе замедлились, отметили в Минсельхозе. С 1 по 17 января их стоимость выросла на 8%. Ситуация станет более стабильной после того, как начнут действовать тарифная квота и пошлина на экспорт зерновых (с 15 февраля), уверены в ведомстве. Кроме того, в феврале мукомольная промышленность получит господдержку: часть затрат переработчикам возместят. Это также будет влиять на снижение цен.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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