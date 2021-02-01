Шепотки на понедельник: как превратить тяжёлый день в удачный

Вадим Карасев

Шепотки — простые короткие заговоры, которые не сложно запомнить. Они обладают большой силой, поэтому очень полезно применять их по мере необходимости. Эксперты поделились действенными шепотками на успех в понедельник.

Первый день недели в подавляющем большинстве случаев является тяжелым. Энергетика данного дня далеко не всегда является плохой, но людям свойственно самим себя настраивать на негатив. Созидательное мышление и оптимизм помогут вам сделать любой день и свою жизнь в целом лучше. Не думайте о плохом, каким бы неудачным ни был тот или иной понедельник.

Лучшие шепотки на благоприятный понедельник

«Лицо умываю, неудачи прочь смываю». Этот шепоток стоит произносить утром в понедельник и в любой другой тяжелый день во время утреннего умывания. Произносите его трижды, попутно умываясь. Если вы чувствуете, что день будет сложным, этот шепоток поможет набраться терпения и смелости.

«Первый день сложнее всех. Никому не отдам я свой успех». Эти слова стоит произносить сразу после пробуждения или перед выходом из дома, предварительно посмотрев в зеркало.

«Сомнения прочь. Удача сможет мне помочь». Этот шепоток необходимо произносить перед выходом из дома. В момент произнесения слов нужно сделать движение, словно сбрасывая что-то с плеч. Вы смахиваете «неудачи» таким движением, настраивая свою энергетику на лучшее.

«Неудача, уходи да все страхи прихвати». Этот шепоток стоит произносить в те моменты, когда проблемы нагрянули внезапно. Особенно актуально это в понедельник, но в другие дни заговор тоже будет очень полезным.

Другие способы привлечь удачу

Большую пользу принесут медитации на избавление от страха и тревоги. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что это идеальный способ настроиться на позитивную волну. Медитации являются одной из самых действенных духовных практик. Они помогут вам не только правильно начать понедельник, но и завершить этот день успешно .

Также можно пользоваться позитивными аффирмациями на удачное начало недели. Они помогут прогнать негативные мысли и настроить сознание на нужную волну. Для достижения максимального эффекта нужно пользоваться ими каждую неделю. Со временем негативные программы отойдут на второй план.