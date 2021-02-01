Способы обмана покупателей в магазинах и как уберечься?
Поход в магазин для каждого покупателя может обернуться риском быть обманутым не только продавцом, кассиром, но и в целом магазином, и потерять часть средств из своего бюджета.
Чтобы уберечься от обмана полезно знать возможные изощренные формы и тонкости ухищрений торговых представителей. Совершая покупки, покупатель должен руководствоваться правилами: «доверяй, но проверяй» и «информирован, значит вооружен».
Содержание
1 Основные методы обмана
1.1 Уменьшенная сдача
1.2 Обвешивание
1.3 Подмена ценника
1.4 Липовые акции.
1.5 Просроченные товары
1.6 Дополнительные товары в чеке
1.7 Манипуляции с товарными кодами
Основные методы обмана
Уменьшенная сдача
Это традиционно применяемый способ обмана, характерный для торговых сетей, частных торговых точек и на рынках вручать покупателю на сдачу меньшую сумму чем обозначена в чеке.
Важно! Не отходя от места, покупки сверить полученный остаток с озвученной стоимости приобретенного товара.
Обвешивание
Распространенные способ насчитывать сумму за товар более больший по весу, чем фактически проданный. Это возможно, когда весы умышленно настроены не в пользу покупателя.
Важно! Для контроля веса приобретенного товара нужно воспользоваться контрольными весами, которые устанавливаются около касс. Не повредит приобретение небольших электронных «безменов»., которые подскажут о возможном обвесе.
Подмена ценника
Специально задуманная замена цены товара от указанной в ценнике торгового зала и в результате пробитой на кассе с более высокой стоимостью в товарном чеке.
Важно! Еще в магазине проверить суммы, пробитые за товар и при обнаружении несоответствий обратиться для урегулирования вопроса к администрации торгового заведения.
Липовые акции.
Одна из изощрённых форм обмана и одурачивания покупателя, когда накануне акции цена товара искусственно завышается, а в период акции демонстративно снижается обманом путем и по факту, покупатель оказывается одураченным.
Важно! Легко не поддаваться на ухищрения маркетологов и следить за ценообразованием на рынке товаров, особенно социально значимых и с высокой стоимостью.
Просроченные товары
Торговля просроченными продуктами запрещена по закону, чтобы увеличить доходы от реализации товаров, некоторые администрации магазинов и сами продавцы допускают продажу товаров с истекшим сроком годности.
Важно! При совершении покупок опасно приобретать продукцию, которая превысила сроки реализации.
Дополнительные товары в чеке
Наиболее часто встречаемая подмена, когда количество товаров или их перечень в чеке не соответствует фактически приобретенных покупателем.
Важно! Проверить чек и сравнить с количеством только что приобретенных товаров, необходимо не отходя от кассы. В противном случае доказать обман будет затруднительно.
Манипуляции с товарными кодами
Все товары пробиваются по новым правилам путем сканирования штрих кодов. Когда кассир подвидом не читаемости пробивает цифры вручную, возникает возможность мошенничества, вбить в чек стоимость товара по более высокой цене.
Важно! При обнаружении махинации дома покупатель может вернуть деньги при предъявлении чека на покупку и товара.
Уберечь покупателей от мошеннических схем, обмана, обсчета в продуктовых магазинах поможет знание возможных уловок и бдительность.
В случае своевременного обнаружения факта обвеса и обсчета продавцу, как физическому лицу в зависимости от стоимости товара, грозит административный штраф от 3 до 5 тыс. рублей, а торговому предприятию, как юридическому лицу назначается административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей.