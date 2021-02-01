Светлана Лобода спровоцировала слухи о помолвке

Вадим Карасев

Несколько часов назад 38-летняя известная певица Светлана Лобода сильно заинтриговала поклонников. Звезда поделилась снимком, на котором продемонстрировала кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце левой руки, и сделала очень неоднозначный комментарий к снимку.





У меня для вас есть новость. Все подробности завтра,

— написала она.

Подписчики артистки сразу же принялись поздравлять ее с помолвкой — они уверены, что Лобода получила предложение руки и сердца. Другие решили, что Светлана беременна.

Кольцо на пальчике! Поздравляем!Скорее всего, узнала, что ждет малыша,

— строят догадки ее фолловеры.

Сама певица пока хранит молчание и обещает раскрыть интригу сегодня.

Справедливости ради стоит отметить, что украшение на ее пальце появилось уже давно. Однако именно сейчас оно привлекло такое внимание публики.





Светлана Лобода с дочерьми

Подробностями личной жизни Светлана Лобода не делится. Ей приписывают роман с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, но сама звезда официально его так и не подтвердила. Ходят слухи, что немецкий музыкант является отцом ее младшей дочери — двухлетней Тильды, однако Лобода их и не опровергает, и не подтверждает. Лицо дочки она не показала публике до сих пор. У артистки также есть девятилетняя дочь Евангелина от бывшего возлюбленного Андрея Царя.