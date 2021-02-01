Светлана Лобода спровоцировала слухи о помолвке
Несколько часов назад 38-летняя известная певица Светлана Лобода сильно заинтриговала поклонников. Звезда поделилась снимком, на котором продемонстрировала кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце левой руки, и сделала очень неоднозначный комментарий к снимку.
У меня для вас есть новость. Все подробности завтра,
— написала она.
Подписчики артистки сразу же принялись поздравлять ее с помолвкой — они уверены, что Лобода получила предложение руки и сердца. Другие решили, что Светлана беременна.
Кольцо на пальчике! Поздравляем!Скорее всего, узнала, что ждет малыша,
— строят догадки ее фолловеры.
Сама певица пока хранит молчание и обещает раскрыть интригу сегодня.
Справедливости ради стоит отметить, что украшение на ее пальце появилось уже давно. Однако именно сейчас оно привлекло такое внимание публики.
Подробностями личной жизни Светлана Лобода не делится. Ей приписывают роман с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, но сама звезда официально его так и не подтвердила. Ходят слухи, что немецкий музыкант является отцом ее младшей дочери — двухлетней Тильды, однако Лобода их и не опровергает, и не подтверждает. Лицо дочки она не показала публике до сих пор. У артистки также есть девятилетняя дочь Евангелина от бывшего возлюбленного Андрея Царя.