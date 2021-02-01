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Свыше 200 образцов новейшей военной техники представит Россия в Индии

Свыше 200 образцов новейшей военной техники представит Россия в Индии

Более 200 образцов военной техники и продукции военного назначения представит госкорпорация «Ростех» на международной авиационно-космической выставке Aero India-2021 с 3 по 5 февраля.

Престижная выставка пройдет в индийском городе Бангалор.

«Всего покажем более 200 образцов продукции военного назначения. В том числе демонстрируем Су-57Э. В Индию мы привезли эту модель самолета, она дает представление об этом уникальном истребителе. Покажем и другие наши „бестселлеры“ — Су-35, МиГ-35Д, военно-транспортный Ил-76МД-90А (Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А», — сообщил сегодня, 1 февраля, директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов.

Он отметил, что на выставке будет выставлен легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т.

«Это идеальная машина для местных климатических и физико-географических условий. Уверен, большое внимание привлекут и другие наши вертолеты: Ми-28НЭ, Ми-171Ш и Ми-17В-5, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, а также вертолет радиолокационного дозора Ка-31», — сказал Кладов.

По его словам, в этом году госкорпорация покажет в Бангалоре множество новейших российских разработок, в их числе авиационная техника, системы ПВО, бронетехника, боеприпасы.

«Мы планируем также презентовать наши перспективные гражданские программы в сфере электроники, двигателе- и авиастроения», — добавил Кладов.

ИА Newstes напоминает: Aero India является крупнейшей авиационно-космической выставкой Индии.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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