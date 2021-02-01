Участники конкурса «Учитель года России – 2020» провели мастер-классы на площадке ВГСПУ

Алексей Вольцев

Участники Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» провели мастер-классы на площадке Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ). Около 350 педагогов, студентов и учителей Волгоградской области присутствовали в аудиториях очно, уточняет пресс-служба Минпросвещения России.

В работе мастерских в режиме видео-конференц-связи приняли участие представители 33 педагогических вузов страны. В эфире можно было задавать вопросы и участвовать в обсуждении. К трансляции подключились более 300 организаций – всего около 2 тысяч участников.

Мастер-классы были организованы на семи площадках и охватывали разные тематики – от системы развития эмоционального интеллекта до приемов работы с ассоциативным мышлением. Педагоги обменялись лучшими наработками и успешными практиками.

Проведение конкурса «Учитель года России – 2020» в Волгограде совпало с памятными датами – 78-летием Сталинградской битвы и 800-летием со дня рождения Александра Невского.

«Сегодня формирование гражданской позиции молодого поколения во многом зависит от учителя. Именно он помогает ребенку сформировать личное отношение к тому, что происходит вокруг. Такие символы, как Победа, подвиг Александра Невского, служат историческим ориентиром, и наша задача – донести до наших ребят правильное осмысление и понимание этих подвигов, сохранить историческую память», – сказал заместитель Министра просвещения Виктор Басюк.

Уже сегодня станут известны имена пяти призёров Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», их объявят на площадке Волгоградской филармонии.