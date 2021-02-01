В Мьянме произошел военный переворот

Влада Некрасова

В Мьянме к власти пришли военные. Лидер страны Аунг Сан Су Чжи задержана, объявлен режим ЧП сроком на год, сообщают мировые СМИ.

«Военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы „Национальная лига за демократию“, государственный советник и фактический лидер страны Аунг Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства», — пишет ВВС.

Принадлежащий военным телеканал Myawady TV объявил, что государственная власть будет передана главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаингу.

Противостояние властей и армии длилось несколько месяцев и серьезно обострилось в ноябре после состоявшихся выборов. Ранее, до 2011 года, Мьянма уже под контролем военных. Международные наблюдатели говорят, что страна глубоко разделена по этническим и религиозным принципам, наводнена оружием и страдает от нищеты.