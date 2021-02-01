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В Москве пройдет конкурс на создание символа школьного спорта

В Москве пройдет конкурс на создание символа школьного спорта

В Москве пройдет конкурс на создание символа школьного спорта, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Организатором является Московский центр «Патриот.Спорт».

Школьники могут принять участие в проекте как индивидуально, так и в составе команды (без возрастных ограничений).  Для этого необходимо нарисовать персонажа, который мог бы стать символом школьного спорта. Работу можно выполнить в любой технике и жанре. Нарисовать можно человека, животное или сказочного персонажа. Работы, в которых будут изображены герои, созданные другими авторами ранее, не допускаются к участию.

«В столице талисман школьного спорта выбирают впервые. Мы приглашаем к участию всех школьников: с помощью рисунков и сопроводительных рассказов они смогут передать свое отношение к спорту, рассказать о любимых активностях и визуализировать талисман, который станет эмблемой всего спортивного движения школьников Москвы. Нам важно услышать ребят и понять, каким они видят символ школьного спорта. Ждем результатов конкурса и желаем вдохновения всем участникам», – отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

До 20 февраля рисунок в форматах jpeg, png или pdf вместе с небольшим рассказом о придуманном персонаже необходимо загрузить на сайт Московского центра «Патриот.Спорт». Помимо этого, конкурсную работу следует разместить в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» или «Инстаграм», сопроводить подписью «Я участвую в конкурсе» и хештегами #СпортТалисман, #ПатриотСпорт и подписаться на страницы центра в соцсетях.

Онлайн-голосование пройдет с 24 февраля. 11 марта члены жюри под руководством посла школьного спорта города Москвы, двукратной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта России по волейболу Екатерины Гамовой выберут победителя.

# Общество
По материалам: edu.ru
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