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В Общественной палате сравнили незаконные акции в России с западной практикой их пресечения

В Общественной палате сравнили незаконные акции в России с западной практикой их пресечения

Член Общественной палаты Максим Григорьев опубликовал в своей Twitter-ленте ряд видеороликов, в которых участники незаконных акций пытаются объяснить свое поведение. Он указал, что в западных странах подобные манифестации были бы пресечены.

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Из бесед с участниками незаконных митингов:
"Почему закрыт центр?" и
"В 21 веке в демократическом государстве такого не может быть".

А как же США, Франция, Германия которые регулярно запрещают демонстрации? pic.twitter.com/sHqvBMUCpN

— Максим Григорьев (@grigorievms) January 31, 2021

Григорьев заметил, что во Франции демонстрации в центре столицы запрещены, однако никто не заявляет о нарушении демократических принципов.

2/2 ... А если французская полиция запрещает демонстрации в центре Парижа, это делает Францию "недемократическим государством"? pic.twitter.com/nkc883vP9J

— Максим Григорьев (@grigorievms) January 31, 2021

Как сообщал Ruposters, ранее политолог констатировал провал несанкционированных акций — на них вышло в несколько раз меньше человек, чем 23 января, а интерес общества к ним в целом исчез.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru
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