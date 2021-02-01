В Общественной палате сравнили незаконные акции в России с западной практикой их пресечения
Член Общественной палаты Максим Григорьев опубликовал в своей Twitter-ленте ряд видеороликов, в которых участники незаконных акций пытаются объяснить свое поведение. Он указал, что в западных странах подобные манифестации были бы пресечены.
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Из бесед с участниками незаконных митингов:
"Почему закрыт центр?" и
"В 21 веке в демократическом государстве такого не может быть".
А как же США, Франция, Германия которые регулярно запрещают демонстрации? pic.twitter.com/sHqvBMUCpN
Григорьев заметил, что во Франции демонстрации в центре столицы запрещены, однако никто не заявляет о нарушении демократических принципов.
2/2 ... А если французская полиция запрещает демонстрации в центре Парижа, это делает Францию "недемократическим государством"? pic.twitter.com/nkc883vP9J— Максим Григорьев (@grigorievms) January 31, 2021
Как сообщал Ruposters, ранее политолог констатировал провал несанкционированных акций — на них вышло в несколько раз меньше человек, чем 23 января, а интерес общества к ним в целом исчез.