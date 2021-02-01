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В России вступает в силу закон о соцсетях

В России вступает в силу закон о соцсетях

Закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях в РФ вступает в силу в понедельник, он распространяется на владельцев социальных сетей с числом пользователей более 500 тысяч человек в сутки.

Законом вводится понятие «владелец публичной сети», который признается организатором распространения информации в интернете. На владельца соцсети возлагается ряд обязанностей, среди которых — создать в РФ представительство, вести реестр поступивших от пользователей заявлений и предоставлять его в контролирующие органы по первому требованию. Кроме того, закон обязывает владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Закон также обязывает соцсети соблюдать права и законные интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию, самостоятельно вести мониторинг контента для выявления запрещенных материалов — с детской порнографией, информацией об изготовлении наркотиков, способах суицида, незаконных лотерей и нелегальной продажи алкоголя, материалов с экстремизмом и расизмом.

Кроме того, соцсети теперь обязаны разместить документ с правилами поведения пользователей. Также пользователей будут обязаны информировать о внесении изменений в эти правила. В случае, если владелец соцсети не в состоянии самостоятельно определить соответствие материала правилам, он будет направлять его в Роскомнадзор. Также законом устанавливается механизм обжалования решения в случае несогласия пользователя с блокировкой.

После включения соцсети в реестр Роскомнадзора ее владелец будет обязан обеспечить приведение правил в соответствии с законом. Если количество пользователей соцсети в течение трех месяцев будет ниже 500 тысяч, то она будет исключена из реестра.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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В России вступает в силу закон о соцсетях
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