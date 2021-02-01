В России выросли цены на легковые автомобили

Вадим Карасев

С 1 февраля сразу несколько автопроизводителей поднимают цены на свою продукцию в России. Стоимость обычных машин выростет на 10-30 тысяч рублей, в премиум-сегменте рост может достигать 50 тысяч.

Как сообщает РБК, о подорожании заявили марки Toyota, Lexus, Skoda и Kia. Если чешский производитель посчитал недооцененным лишь кроссовер Kodiaq, то у Toyota и Lexus пересмотр отпускной цены затронул весь модельный ряд.

Эксперты полагают, что уже через месяц, в марте, рынок снова ждет потрясение – в связи с увеличением утилизационного сбора на 25% практически все модели автомобилей подорожают повторно. Компания BMW уже подтвердила планы повысить цены почти на 4%.

Ruposters писал, что с 1 июня в России начнет действовать обновленный перечень запретов по части использования автомобиля. Водителям окончательно запретят ездить зимой, если хотя бы на одном колесе не установлена специальная резина.