В РЖД готовы перевозить белорусские нефтепродукты, но заявок пока нет

Влада Некрасова

Российские железные дороги (РЖД) способны перевозить через РФ до 6 млн тонн в год белорусских нефтепродуктов. ОБ этом сегодня, 1 февраля, сообщил замглавы РЖД Алексей Шило.

«По нефтепродуктам мы участвуем в переговорном процессе, который на уровне Минтранса сейчас идет, ждем заключения окончательного соглашения. Как нам кажется, на сегодняшний момент сформированы все условия для этого. По февралю месяцу пока мы каких-либо заявок на перевозку не получали и в свои планы мы их не закладывали, но начиная с марта—апреля месяца мы будем готовы эти объемы перевозить в полном объеме, и все, что предъявят, переваливать», — сказал он.

По словам Шило, в ходе переговоров обсуждались разные объемы транспортировки.

«Один из вариантов — пока дизельное топливо переваливать все-таки в Клайпеде. Но мы готовы хоть светлые, хоть темные нефтепродукты в полном объеме забрать… Мы точно понимаем, что в 2021 году это будет уже не 6 млн тонн, а чуть поменьше, но окончательную цифру коллеги при подписании соглашения определят, но даже к перевозкам 6 млн тонн сегодня инфраструктура „Российских железных дорог“ полностью готова, то есть это незагруженное направление, у нас есть и тяга, и вагоны в стране с большим профицитом, поэтому Россия точно сможет эти грузы к себе перевалить», — отметил представитель РЖД.

Шило так же добавил, что помимо нефтепродуктов стороны рассматривают возможность транспортировки и перевалки через РФ белорусских удобрений.

«В отношении удобрений потребуется дополнительная проработка, потому что сегодня наши портовые мощности практически полностью заняты нашими российскими производителями удобрений», — пояснил он.

Замглавы РЖД напомнил, что на данном направлении с 2016 года действуют скидки на перевозку.

«По-моему, в 2016 году, когда первые были попытки побороться за этот груз, мы тогда дали последовательно вначале скидку на груженые рейсы, потом на порожние и сделали скидку универсальной, чтобы можно было пользоваться и вагонами собственными, и вагонами белорусскими, поэтому на сегодняшний момент у нас это одна из наших долгосрочных скидок. Ей можно гордиться, одна из самых первых скидок, которая принята до 2025 года», — заявил он.

Напомним, белорусские власти неоднократно заявляли, что готовы перенаправить свой экспорт их портов стран Прибалтики в Россию, если это будет экономически выгодно. Данный вопрос вновь стал на повестку дня после того, как Александр Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции от прибалтийских стран Минск перестанет пользоваться их портами. Концерн «Белнефтехим» отмечал, что ведет активные переговоры с российскими компаниями о возможности и условиях перенаправления перевалки белорусских нефтепродуктов из прибалтийских портов в порты РФ в объеме до 6 млн тонн в год. 25 января правительство РФ поручило министерству транспорта провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о транспортировке и перевалке нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские порты. Объем перевалки может составлять 2−3,5 млн тонн в год.