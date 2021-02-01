В сельской школе Бурятии реализуется программа «Технологии Полета»

Влада Некрасова

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в Санагинской средней общеобразовательной школе Закаменского района Республики Бурятия реализуется дополнительная общеобразовательная программа по аэромоделированию «Технологии Полета». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Школьники учатся проектировать беспилотные авиационные системы. Такие системы позволяют своевременно обнаруживать лесные пожары и проводить обследования территорий, они востребованы и в туристическом секторе, в том числе для создания видеороликов с аэросъемкой, а также в сельском хозяйстве.

Программа по аэромоделированию многозадачна. Ее можно интегрировать в изучение различных дисциплин, в том числе орнитологии, геологии, программирования, а также использовать для создания видеоматериалов, уточняет пресс-служба Минобрнауки Республики Бурятия.