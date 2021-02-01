Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В сельской школе Бурятии реализуется программа «Технологии Полета»

В сельской школе Бурятии реализуется программа «Технологии Полета»

В сельской школе Бурятии реализуется программа «Технологии Полета»

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в Санагинской средней общеобразовательной школе Закаменского района Республики Бурятия реализуется дополнительная общеобразовательная программа по аэромоделированию «Технологии Полета». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Школьники учатся проектировать беспилотные авиационные системы. Такие системы позволяют своевременно обнаруживать лесные пожары и проводить обследования территорий, они востребованы и в туристическом секторе, в том числе для создания видеороликов с аэросъемкой, а также в сельском хозяйстве.

Программа по аэромоделированию многозадачна. Ее можно интегрировать в изучение различных дисциплин, в том числе орнитологии, геологии, программирования, а также использовать для создания видеоматериалов, уточняет пресс-служба Минобрнауки Республики Бурятия. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
«Национальная медиа группа» может сменить не только гендира, но и политику
«Национальная медиа группа» может сменить не только гендира,
Проект «Класс!»: российские специалисты поддержат преподавателей Узбекистана
Проект «Класс!»: российские специалисты поддержат преподавателей
Мобильный «Кванториум» приедет в любую школу Забайкалья
Мобильный «Кванториум» приедет в любую школу Забайкалья
В сельской школе Бурятии реализуется программа «Технологии Полета»
В сельской школе Бурятии реализуется программа «Технологии Полета»
Рейнсалу: Прибалтика должна показать ЕС пример с санкциями против России
Рейнсалу: Прибалтика должна показать ЕС пример с санкциями против
Первый номер электронного журнала «Вестник образования» в наступившем году посвящён развитию специальных школ
Первый номер электронного журнала «Вестник образования» в наступившем
Свыше 200 образцов новейшей военной техники представит Россия в Индии
Свыше 200 образцов новейшей военной техники представит Россия в Индии
Овечкин поднялся на седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Овечкин поднялся на седьмое место в списке лучших снайперов в истории
Погодная станция с двумя датчиками по выгодной стоимости
Погодная станция с двумя датчиками по выгодной стоимости
В Мьянме произошел военный переворот
В Мьянме произошел военный переворот
Кому доверить доставку товара из Китая? Секреты логистики
Кому доверить доставку товара из Китая? Секреты логистики

Топ на сегодня

"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие звезды, которые выступали против феминизма
"Нужно сидеть и помалкивать": Акиньшина, Лобода, Боярская и другие
Вакцину от коронавируса получили в ДНР
Вакцину от коронавируса получили в ДНР
Украина в феврале получит более 100 тысяч доз вакцины Pfizer
Украина в феврале получит более 100 тысяч доз вакцины Pfizer
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Минобороны опубликовало характеристики ядерной ракеты "Ярс"
Певица Келли Роуленд во второй раз стала мамой
Певица Келли Роуленд во второй раз стала мамой

Еще по теме

Десять школ Бурятии участвуют в проекте Минпросвещения России «500+»
В Карачаево-Черкесии появится первый мобильный «Кванториум»
«100 школ»: в Чадаколобской школе проведены ремонтные работы
Путин поздравил 90-летнюю жительницу Бурятии с юбилеем