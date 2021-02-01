В Сочи построят общеобразовательную школу на 1100 мест

Лидия Мартынова

Правительство Российской Федерации утвердило перечень новых объектов, которые будут профинансированы в рамках федерального проекта «Жилье», сообщается на официальном сайте российского кабмина.

В ближайшие три года свыше 8,1 миллиарда рублей будет направлено регионам на строительство наиболее крупных объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах. Финансирование уже предусмотрено в федеральном бюджете. Распоряжение об адресном распределении этих средств подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Деньги поступят в четыре региона: Краснодарский край, Воронежскую область, Республику Башкортостан и Пермский край. В Воронеже построят поликлинику с подстанцией скорой помощи, в Сочи – общеобразовательную школу на 1100 мест, в Пермском городском округе – автомобильную дорогу, в Уфе – очистные сооружения.

«Это самые крупные региональные объекты в новых районах, которые получат федеральные средства», – отметил Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, всего на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено около 90 миллиардов рублей.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».