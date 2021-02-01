В соцсетях запретят материться

Алексей Вольцев

Тема: Какие законы вступают в силу

В российском правовом поле появилось понятие социальных сетей, а для их владельцев ввели свод правил и обязанностей. Необходимые поправки в закон об информации вступают в силу 1 февраля.

Изменения призваны защитить в интернете права россиян, это подчёркивает и определение социальной сети. Под ней закон понимает сайт, интернет-страницу или программу, на которых пользователи создают персональные страницы и распространяют информацию на русском языке или языках народов России. Ещё один критерий — в сутки ресурс посещает свыше 500 тысяч человек, находящихся на территории нашей страны.

В обязанности владельцев соцсетей войдёт мониторинг материалов пользователей с целью выявления детской порнографии, информации о наркотиках и о способах совершения самоубийства, рекламы подпольных казино и онлайн-продажи алкоголя. Блокировке подлежат и призывы к массовым беспорядкам, участию в незаконных митингах и экстремизму, склонение несовершеннолетних к противоправным деяниям, а также фейковые сообщения. Закрывать доступ следует и публикациям, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающим явное неуважение к обществу, государству и Конституции.

Представителей четырех соцсетей вызвали в Роскомнадзор

Владельцы соцсетей обязаны не допускать, чтобы их ресурсы использовали для совершения уголовно наказуемый деяний, разглашения государственной тайны, пропаганды терроризма, экстремизма, культа насилия, жестокости и порнографии. Под запретом должна быть нецензурная брань.

Табу на всякого рода разжигания и оскорбления, нельзя порочить граждан по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, религии, профессии, места жительства и работы, политических убеждений. Обязательно соблюдать российские законы о референдуме и о выборах.

Если владелец соцсети сомневается в том, нужно ли блокировать тот или иной материал, он должен обратиться к Роскомнадзору. Пока ведомство не примет решение, доступ к подозрительной публикации следует ограничить.

При этом пользователям даётся безусловное право обжаловать блокировку их материалов. Жаловаться можно администрации соцсети или в Роскомнадзор, а ещё можно через суд добиться возмещения морального ущерба от соцсети, если она не удалила оскорбительную публикацию.

Законы, вступающие в силу с 1 февраля

Помимо этого, закон обязывает соцсети вести более открытую политику. В том числе — опубликовать правила пользования соцсетью на русском языке и персонально всех информировать об их изменениях. Обязательным атрибутом должна стать форма обратной связи и ежегодные отчёты о результатах борьбы с противоправным контентом.

Соцсети должны установить предложенные Роскомнадзором программы для подсчёта количества пользователей. Эти данные будут указаны в реестре соцсетей, который поручено вести ведомству. С этой же целью Роскомнадзор займётся идентификацией владельцев соцсетей.

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