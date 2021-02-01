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В Томске откроются новые школы и детские сады

В Томске откроются новые школы и детские сады

В 2021 году в рамках нацпроекта «Демография» в Томске планируется построить восемь детских садов в общей сложности на 1385 мест, включая 390 для детей ясельного возраста, а также создать 200 ясельных мест в негосударственном секторе. Об этом сообщает пресс-служба Департамента общего образования Томской области.

В этом учебном году будет открыта новая школа на 1100 мест в микрорайоне Северный Паркс интернатным отделением (50 мест) для иногородних учеников и школа в селе Корнилово Томского района на 200 мест. После капитального ремонта откроются сельские школы в рабочем поселке Белый Яр (Верхнекетский район), селах Подгорное (Чаинский район) и Суйге  (Молчановский район).

«Нам важно не только возводить новые и ремонтировать действующие школы, но и создавать в них современную цифровую среду. Одна из первых задач цифровой трансформации региона – цифровизация образования: проведение высокоскоростного интернета и обновление материально-технической базы учреждений. Это позволит создать единое образовательное пространство, которым смогут воспользоваться дети, их родители и педагоги», – прокомментировала заместитель губернатора  Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова, подводя итоги программ, включенных в нацпроекты «Демография», «Образование» и «Цифровая экономика».

В 2020 году на внедрение цифровой образовательной среды направлено 272,5 миллиона рублей: обновлена материально-техническая база 101 образовательной организации. В семи колледжах и техникумах открылось 14 цифровых лабораторий, 94 школы оснащены ноутбуками, интерактивными комплексами, многофункциональными устройствами для проведения уроков, был обеспечен доступ учеников и родителей к электронному дневнику и электронным ресурсам. Почти три тысячи педагогов повысили квалификацию по цифровым компетенциям.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» к высокоскоростному интернету подключены 147 школ (48%). В этом году планируется подключить еще 43 учреждения.

 

# Общество
По материалам: edu.ru
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