Венера приходит на помощь: как переход планеты в Водолея 1 февраля спасет нас от ретро-Меркурия

Вадим Карасев

Астрологи отмечают, что самой важной планетой февраля станет Венера. Она нейтрализует негативную энергию, которую будет генерировать ретроградный Меркурий.

Ранее эксперты уже рассказывали о том, какие проблемы принесет нам ретроградный Меркурий, начав свое обратное движение 30 января. Также мы сообщали, что по этому поводу думает Василиса Володина. Если бы не позитивные изменения в энергетике Венеры 1 февраля, начало месяца было бы крайне неблагоприятным.

Что произойдет 1 февраля

30 и 31 января нам приходилось терпеть нападки Меркурия, который начал обратное движение. С 1 февраля Венера перейдет в Знак Водолея, из-за чего ее созидательная энергия усилится.

Меркурий является покровителем информационных и финансовых потоков, поэтому данная сфера будет в серьезном упадке в феврале. Венера не будет ничего исправлять — она просто поможет переключиться с финансовой активности на любовную.

Это значит, что с 1 февраля все финансовые проблемы можно будет перекрыть любовными успехами и отличным настроением. Венера словно по часам пришла на помощь в тот момент, когда Меркурий решил отвернуться от нас.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не думать о проблемах, не фокусироваться на том, что не получается. Например, если будут проблемы на работе, лучше вместе переживаний организовывать почаще встречи с друзьями или родственниками, развлекаться.

Как Венера поможет бороться с негативом Меркурия

Потеря мотивации. Если Меркурий доберется до вашей мотивации и желания работать, сделав так, что вы не захотите продолжать борьбу за место под солнцем, лучше сфокусироваться от отдыхе. Венера в Водолее поможет весьма креативно подойти к вопросам релаксации и смены обстановки. Если не захочется работать, то нужно хотя бы правильно отдыхать — без выпусков новостей, без интернет-серфинга и социальных сетей.

Проблемы в общении. Меркурий в ретроградном состоянии мешает людям знакомиться и получать удовольствие от общения. Венера не сможет это исправить, но поможет насладиться уединением. Если люди потеряют желание общаться, не нужно на них давить. Вариантов занять себя чем-то полезным будет множество, но самое лучшее с 1 по 21 февраля — заниматься спортом, проявлять физическую активность в целом.

Негативные эмоции. В целом Венера поможет нам воспринимать негативные эмоции не как начало проблем, а как возможность стать лучше. Возможно, вы заметите, что неурядицы больше не расстраивают вас. Их преодоление будет дарить огромное количество позитива и веры в себя.

В чем еще будет полезна Венера

Венера в Водолее — это источник креатива. Все привычные проблемы, которые будут встречаться вам на пути, эта планета поможет решать без особых затрат времени и сил — при помощи хитрости и выдумки. Большой успех ожидает людей, которые работают творческой сфере.

Креативность поможет вам и в любовных вопросах. Всем, кто уже находится в отношениях, Венера подскажет наикратчайший путь к устранению проблем. Это будет время, идеальное для романтики, встреч, флирта. Знакомства из-за Меркурия будут затруднены, но те отношения, которые уже начали развиваться до 1 февраля, обретут новую силу и начнут дарить больше позитива мужчинам и женщинам.