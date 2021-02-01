Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования, в том числе предложения о создании «родительских университетов».

Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года, опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Совету при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Доклад по поручению необходимо представить до 1 августа.

Ответственными за выполнение назначены министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев и советник президента Российской Федерации и председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.