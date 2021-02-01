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Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования

Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования, в том числе предложения о создании «родительских университетов».

Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года, опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Совету при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Доклад по поручению необходимо представить до 1 августа.

Ответственными за выполнение назначены министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев и советник президента Российской Федерации и председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

# Общество
По материалам: edu.ru
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