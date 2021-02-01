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Власти Санкт-Петербурга утвердили региональный стандарт организации питания школьников

Власти Санкт-Петербурга утвердили региональный стандарт организации питания школьников

Власти Санкт-Петербурга утвердили региональный стандарт организации питания школьников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Мы приняли решение объединить в региональном стандарте все, что регламентирует эту деятельность – от ГОСТов и СанПиНов до методических рекомендаций. В утвержденном региональном стандарте установлены не только обязательные требования к организации питания в школах, но и условия, которые позволят организовать эту деятельность в оптимальном формате», – сказал Эргашев.

Отмечается, что стандарт определяет порядок доставки продуктов, сервировки и подачи блюд, требования к кухонному оборудованию. Также в нем сформированы параметры по безопасности, составу, пищевой ценности, качеству приготавливаемой еды, условиям приема пищи. Увеличен список запрещенных в питании школьников продуктов, куда включены картофельные и кукурузные чипсы, снеки и восстановленные соки.

При создании стандарта учитывались предложения от родительских комитетов и Экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин в 2020 году в послании Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах создается необходимая инфраструктура, оборудуются столовые и буфеты, налаживается система снабжения.

# Общество
По материалам: edu.ru
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