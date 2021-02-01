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За гранью реальности

Когда надоедают серые будни, хочется отвлечься от обыденности и примерить на себя другую роль, на помощь приходят квесты дополненной реальности. Благодаря им можно стать викингом или уважаемым мафиози, окунуться в потусторонний мир и совершить путешествие в прошлые века. Эту возможность предоставляют предоставляет OreshekClub.

Уникальные предложения клуба

Забыть об однотонном пейзаже за окном можно посетив один из доступных на сайте oreshekclub.ru, квестов. Всего их 6 и каждый является уникальным.

  1. Логово мафии – увлекательное расследование по поимке мафиозного короля, игроки выступят в роли детективов. Всего за час нужно собрать все улики и упечь гангстера за решетку.
  2. Викинги – предстоит опасное путешествие в древнюю Скандинавию, где нужно найти потерянный молот Тора и вступить в битву с титанами.
  3. Мушкетеры в замке Кардинала – Во Франции скандал, похищены подвески королевы, игрокам предстоит почувствовать себя благородными мушкетерами и отыскать их в логове Кардинала.
  4. Полтергейст – игроки окунутся в мистическую атмосферу проклятой квартиры и раскрыть тайну бесследного исчезновения трех квартиранток.
  5. Баба-Яга – лесная ведьма похитила игроков и собирается их приготовить. Пока она ищет соль с перцем, нужно успеть выбраться из чулана и унести от старухи ноги.
  6. Дом Ведьмы – прогуливаясь по лесу игроки натыкаются на домик из сладостей. Постепенно темнеет и он перестает выглядеть дружелюбным. Дверь захлопывается, и игроки оказываются в ловушке ведьмы-людоедки. Игрокам нужно спастись из домика, пока хозяйка не вернулась.

Зачем нужны квесты

Такое приключение позволит провести увлекательные часы за разгадыванием логических задач, расследованиям таинственных исчезновений и путешествиям в прошлое. Они способны подарить незабываемые эмоции и хорошие воспоминания. Квесты имеют множество положительных сторон, например:

  • Объединение компании или пары – обычно в квестах участвует несколько человек, от 2-х до 6-ти – 8 человек. Если компания сложилась недавно и ее члены мало знакомы, то игра поможет им узнать друг о друге больше интересной информации.
  • Хорошие воспоминания – во время прохождения приключения, игроки будут попадать в самые нестандартные ситуации, которые не встретишь в обычной жизни. Именно поэтому игра запоминается надолго и оставляет только самые положительные эмоции.
  • Улучшение логики – квесты помогают понять, как действовать в той или иной ситуации, приобрести уникальный опыт, повысить уровень логического мышления. Поэтому они не только интересные, но и полезные.

Почему именно OreshekClub?

Клуб квестов предлагает игрокам не только возможность увлекательно провести время небольшой компанией, но и заказать корпоратив, по выгодной цене. Профессиональные актеры, детально проработанные локации, особенная атмосфера – все это про квесты от OreshekClub.

Также клуб предлагает квесты для детей. Такое приключение надолго запомнится ребенку. Родителям не нужно заботиться ни о чем, так как аниматоры и организаторы найдут подход к каждому ребенку и помогут сделать прохождение квеста запоминающимся. При этом, клуб включает в стоимость мероприятия горячий чай и сладости.

OreshekClub гарантирует высокое качество работы и учитывает каждый отзыв посетителя. Аниматоры и организаторы постараются сделать все возможное, чтобы игроки прочувствовали особую атмосферу квеста. Поэтому, если хочется провести праздник, который запомнится надолго, стоит посетить OreshekClub и насладиться занимательной, интересной игрой.

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