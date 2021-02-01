Зелень с доставкой
Вчера, 23:30 Лидия Мартынова
Сложно спорить с тем, что всемирная пандемия внесла серьезное количество корректив в наш быт. Несмотря на то, что многие специалисты пророчили долгий период упадка и глобальную депрессию, этого не произошло.
Современные обыватели достаточно быстро адаптировались ко всем текущим реалиям и научились выходить из сложившихся ситуаций. Ожидаемой “великой” депрессии не случилось, поскольку технологическая ситуация позволила всем нам продолжить привычный образ жизни в удаленном формате. Более того, среди негативных оттенков, которые принес нам COVID-19 люди находили и позитивные проблески.
Ну, а если начать перечислять многочисленные преимущества, которые подарил нам всем режим самоизоляции, то отдельного внимания стоит сервис доставки продуктов питания. То, что все пользователи покупают различные товары в Интернете, ни для кого не секрет. А вот покупка продуктов питания для многих стала настоящим открытием, достойным отдельного упоминания.
Тренд, который пришелся по вкусу всем покупателям
На самом деле многие специалисты давно ждали популяризации продуктового онлайн-шопинга. Но раньше пользователю было не совсем понятно зачем заказывать продукты в сети, если можно спокойно поехать в магазин и купить все необходимое там, без сложностей с оформлением и доставкой. Однако в момент, когда наступила изоляция, люди в полной мере ощутили необходимость в удаленном приобретении продуктов питания.
Многочисленные сетевые магазины, крупные реселлеры и сервисы доставки начали активно менять формат своих услуг. Все силы были брошены на улучшение условий покупки и значительному расширению уровня предоставляемых услуг. Если раньше рядовому пользователю нужно было собрать целую корзину различных товаров для того, чтобы получить необходимый ингредиент к планируемому блюду, то сейчас каждый покупатель может выбрать исключительно то, что ему нужно. При этом количество тех или иных позиций в каждом отдельном заказе ничем не ограничено. Все в угоду потребительскому спросу. Даже если вам нужна зелень с доставкой от Foodex24, то вам совершенно необязательно дополнять чем-то еще ваш заказ. Просто выбирайте то, что вам нужно и никаких дополнительных условий.
Развитие сервисов доставки
Стоит отметить, что динамика спроса росла не так стремительно, как того хотели магазины, однако все же быстрее, чем могло быть без коронавируса. Многие покупатели предпочитали ездить в магазины, а те, кто старался минимизировать риски и меньше пересекаться с другими людьми, активно пользовались доставкой. С каждым новым заказом активный пользователь открывал для себя удобство сервиса и его значительные финансовые преимущества. Для многих пользователей стоимость доставки продуктов питания оказывалась выгоднее, чем самостоятельный трансфер в магазин и обратно. При этом не нужно стоять в очередях, контактировать с людьми, нести тяжелые пакеты домой и тратить время на всю поездку в целом.
Казалось бы, идеальный выбор для любого современного пользователя. Однако с отменой жестких карантинных ограничений спрос на услуги доставки начал падать. При этом самые активные и постоянные пользователи, попробовав на вкус все прелести комфорта удаленного продуктового шопинга, уже не готовы были от него отказаться. И это показывает настоящий успех развития нового сегмента рынка.
Совершенно очевидно, что вскоре вся планета постепенно перейдет в режим онлайн-покупок, даже в столь консервативном сегменте как еда. Но когда именно это произойдет предсказать крайне сложно. Быть может всем нам понадобится еще какое-то потрясение для того, чтобы развитие подобных сервисов показало стремительный рост, а может быть ключевую роль сыграет что-то позитивное. Но хочется именно органического роста популярности. Хватит нам всем испытаний.
По материалам: gogetnews.info