Зелень с доставкой

Лидия Мартынова

Сложно спорить с тем, что всемирная пандемия внесла серьезное количество корректив в наш быт. Несмотря на то, что многие специалисты пророчили долгий период упадка и глобальную депрессию, этого не произошло.Современные обыватели достаточно быстро адаптировались ко всем текущим реалиям и научились выходить из сложившихся ситуаций. Ожидаемой “великой” депрессии не случилось, поскольку технологическая ситуация позволила всем нам продолжить привычный образ жизни в удаленном формате. Более того, среди негативных оттенков, которые принес нам COVID-19 люди находили и позитивные проблески.Ну, а если начать перечислять многочисленные преимущества, которые подарил нам всем режим самоизоляции, то отдельного внимания стоит сервис доставки продуктов питания. То, что все пользователи покупают различные товары в Интернете, ни для кого не секрет. А вот покупка продуктов питания для многих стала настоящим открытием, достойным отдельного упоминания.Тренд, который пришелся по вкусу всем покупателямНа самом деле многие специалисты давно ждали популяризации продуктового онлайн-шопинга. Но раньше пользователю было не совсем понятно зачем заказывать продукты в сети, если можно спокойно поехать в магазин и купить все необходимое там, без сложностей с оформлением и доставкой. Однако в момент, когда наступила изоляция, люди в полной мере ощутили необходимость в удаленном приобретении продуктов питания.Многочисленные сетевые магазины, крупные реселлеры и сервисы доставки начали активно менять формат своих услуг. Все силы были брошены на улучшение условий покупки и значительному расширению уровня предоставляемых услуг. Если раньше рядовому пользователю нужно было собрать целую корзину различных товаров для того, чтобы получить необходимый ингредиент к планируемому блюду, то сейчас каждый покупатель может выбрать исключительно то, что ему нужно. При этом количество тех или иных позиций в каждом отдельном заказе ничем не ограничено. Все в угоду потребительскому спросу. Даже если вам нужна зелень с доставкой от Foodex24, то вам совершенно необязательно дополнять чем-то еще ваш заказ. Просто выбирайте то, что вам нужно и никаких дополнительных условий.Развитие сервисов доставкиСтоит отметить, что динамика спроса росла не так стремительно, как того хотели магазины, однако все же быстрее, чем могло быть без коронавируса. Многие покупатели предпочитали ездить в магазины, а те, кто старался минимизировать риски и меньше пересекаться с другими людьми, активно пользовались доставкой. С каждым новым заказом активный пользователь открывал для себя удобство сервиса и его значительные финансовые преимущества. Для многих пользователей стоимость доставки продуктов питания оказывалась выгоднее, чем самостоятельный трансфер в магазин и обратно. При этом не нужно стоять в очередях, контактировать с людьми, нести тяжелые пакеты домой и тратить время на всю поездку в целом.Казалось бы, идеальный выбор для любого современного пользователя. Однако с отменой жестких карантинных ограничений спрос на услуги доставки начал падать. При этом самые активные и постоянные пользователи, попробовав на вкус все прелести комфорта удаленного продуктового шопинга, уже не готовы были от него отказаться. И это показывает настоящий успех развития нового сегмента рынка.Совершенно очевидно, что вскоре вся планета постепенно перейдет в режим онлайн-покупок, даже в столь консервативном сегменте как еда. Но когда именно это произойдет предсказать крайне сложно. Быть может всем нам понадобится еще какое-то потрясение для того, чтобы развитие подобных сервисов показало стремительный рост, а может быть ключевую роль сыграет что-то позитивное. Но хочется именно органического роста популярности. Хватит нам всем испытаний.