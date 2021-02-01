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Зеленский поздравил Байдена и заявил, что Украина хочет быть членом НАТО

Зеленский поздравил Байдена и заявил, что Украина хочет быть членом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы видеть начало «новой фазы» в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Об этом он заявил в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в 31 января.

Интервью записывалось через несколько дней после вступления Джозефа Байдена в должность президента США. Во время беседы журналист спросил у Зеленского, что тот хотел бы сказать новому главе вашингтонской администрации.

«Мои поздравления. Я искренне желаю ему успеха в [преодолении] всех вызовов, с которыми он столкнется», — ответил украинский президент.
«Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вступили в новую фазу, пошли по новому пути. Президент Байден сказал, что он продолжит заботиться и работать над безопасностью Европы. Это крайне важно, потому что безопасность в Европе — это мы. На востоке Украины идет война. Так что я бы хотел, чтобы США, и в особенности президент Байден, помогли нам выйти из этой поистине трагической ситуации», — продолжил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина «хочет быть равноправным членом НАТО».

«Если бы Украина была членом НАТО, не было бы эскалации на востоке [страны]. Мы благодарны Европе за их помощь, за санкции. Мы благодарны США. Санкции важны, но нельзя вернуть человеческие жизни с помощью санкций», — добавил украинский лидер.
# Политика
По материалам: eadaily.com
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