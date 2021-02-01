Зеленский пожаловался на необходимость "просить вакцину с протянутой рукой"

Вадим Карасев

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO заявил, что вынужден "просить с протянутой рукой" вакцину от коронавируса для его страны.

Он признал, что Украина в сфере вакцинации отстает от многих государств и вынуждена просить о помощи из-за того, что находится "не в приоритете стран, получающих вакцины".

Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, я говорил с их лидерами, и они сказали, что помогут. Понемногу, в силу своих поставок вакцины... Это очень неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой.

Как писал Ruposters, ранее Зеленский ввел санкции против китайских акционеров предприятия "Мотор Сич".