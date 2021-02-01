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Зеленский заявил о готовности помочь США в расследовании с Деркачем

Зеленский заявил о готовности помочь США в расследовании с Деркачем

Украинская сторона готова была бы содействовать США в случае, если бы американские власти запустили расследование в отношении личного адвоката экс-президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из-за его предполагаемых контактов с внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Деркачем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в воскресенье.

Ведущий поинтересовался у украинского лидера о том, готова ли его администрация «оказать поддержку или сотрудничать» с США в случае, если бы американские власти запустили расследование из-за предполагаемых связей Джулиани с Деркачем и обратились с соответствующим запросом к Киеву.

«Мы готовы помочь», — отметил Зеленский, чьи высказывания были приведены в переводе на английский язык. Американские СМИ ранее утверждали, что украинский депутат неоднократно встречался с Джулиани.

«Мы придерживаемся твердой и плодотворной позиции, — продолжил Зеленский. — Мы готовы помочь США узнать правду по итогам этого дела, потому что для нас это также очень, очень важно».

В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, свидетельствовали о влиянии бывшего вице-президента США — действующего американского лидера Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. Деркач настаивал, что материалы он получил от журналистов, а саму запись делал лично Порошенко.

После публикаций «пленок Деркача» США внесли депутата Рады в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента. В Министерстве финансов США тогда сообщили, что Деркач якобы уже более 10 лет работает на российские спецслужбы. Политик назвал санкции местью.

11 января текущего года Минфин США объявил о санкциях в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы. По версии американской стороны, лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью якобы «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к Андрею Деркачу».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя применение санкций, заявил, что Украина не вмешивалась во внутренние дела США и не будет этого делать.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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