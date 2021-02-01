Земфира выпустила первый за семь лет видеоклип. Главную роль в нем исполнила Рената Литвинова

Вадим Карасев

Вчера 54-летняя актриса Рената Литвинова анонсировала новый альбом своей близкой подруги, 44-летней певицы Земфиры, сообщив, что он выйдет совсем скоро.

А сегодня в сети появился новый клип поп-исполнительницы на песню "Злой человек", главную роль в котором исполнила Литвинова.





По сюжету клипа актриса едет за рулем автомобиля в сильную метель и курит. Песня стала саундтреком к новому фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер", премьера которого состоится 6 февраля. Так что не исключено, что новый альбом Земфиры выйдет в самые ближайшие дни.





Свою последнюю пластинку, альбом "Жить в твоей голове", Земфира выпустила больше семи лет назад. Ну а в то время как поклонники с нетерпением ждут выхода ее новой работы, Литвинова уже успела с ней познакомиться и лишь еще больше раздразнила фанатов певицы, назвав новый альбом своей подруги гениальным.

Когда-то Кира Муратова мне сказала, прочитав мою новеллу "Офелия, невинно утонувшая": "У меня есть для вас две новости: одна хорошая, другая плохая". Я попросила начать с хорошей. Она сказала: "Это гениальная новелла!". Тогда я спросила: "Какая плохая?". Она ответила: "Вы никогда не напишете ничего лучше". И сегодня — я прослушала новый альбом Земфиры — и у меня для вас есть две новости: одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее!

— поделилась своими впечатлениями Литвинова.





Земфира