А теперь — Шевченко! Кто и зачем приглашает оппозиционеров в Казань?

Алексей Вольцев

Татарстан занял «почетное место» среди городов, где 31 января прошли новые несанкционированные шествия и демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. В отличие от акций, прошедших 23 января, участников протестов было значительно меньше, однако Казань все равно оказалась в «передовиках» — в беспорядках приняли участие около 1 тыс. человек (по данным МВД, в Москве — около 2 тыс.).

В столице Татарстана протестующие прошли от площади перед театром им. Г. Камала до Казанского кремля. На неоднократные призывы полиции разойтись протестующие не реагировали. Не помог даже министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, пригласивший молодых людей зайти в здание его ведомства, где в конференц-зале можно «обсудить все, что волнует».

Толпа двинулась вдоль протоки Булак, разделяющей исторический центр Казани. По ходу возникали стычки с полицией: был случай нападения на сотрудника ГИБДД, попытавшегося прогнать протестующих с проезжей части для их же безопасности.

Именно в этот момент к колонне неожиданно присоединился скандально известный московский журналист Максим Шевченко, которого быстро задержала полиция. Однако потом так же быстро отпустила. Наблюдателям поначалу было неясно, каким образом столичный деятель оказался в Татарстане? Однако вскоре выяснилось, что Шевченко приехал по приглашению Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ, чтобы прочесть лекцию и провести вечер памяти исламистского «философа» Гейдара Джемаля (1947−2016).

Хотя Шевченко — достаточно известный персонаж в российской медиасфере, напомним основные вехи его политических исканий. Бывший корреспондент «Независимой газеты», в 2005—2011 годах стал ведущим передачи «Судите сами» на «Первом канале», затем был редактором интернет-портала «Кавказская политика», а с 2016 года — автор собственной программы на радио «Эхо Москвы». Свои взгляды Шевченко менял так часто, что их трудно определить в конкретный исторический промежуток. Если коротко, то это винегрет из социализма, либерализма, исламизма, евразийства и консерватизма. Так, 9 лет назад Шевченко был участником и оратором на митинге «Нет оранжевой чуме!», организованном 4 февраля 2012 года политологом Сергеем Кургиняном против «белоленточных» акций протеста, в которых, правда, с другой стороны, участвовал нынешний «оппозиционер № 1» Алексей Навальный. Теперь Шевченко прибыл в Казань на незаконный митинг Навального (кстати, 23 января в Москве он тоже был на нем замечен). Т. е. человек так легко меняет взгляды, что невольно задаешься вопросом: а были ли они у него вообще? Или эти принципы меняются в зависимости от политической ситуации и количества денег, которые выплачиваются за то или иное мероприятие?

Так или иначе, теперь Шевченко подает себя как оппозиционно настроенного политического деятеля, эта тенденция прослеживается с 2017 года, когда он стал членом правления «Левого фронта», а затем доверенным лицом кандидата от КПРФ на президентских выборах Павла Грудинина, и даже избрался депутатом в Законодательное собрание Владимирской области от КПРФ. А там… стал критиковать лидера КПРФ Геннадия Зюганова за то, что тот назвал акции ФБК (организация-иноагент в РФ) во время выборов в Мосгордуму в 2019 году «оранжевой проказой». А ведь семью годами ранее Шевченко кричал на митинге у Кургиняна: «Нет оранжевой чуме!».

С мая 2020 года Максим Шевченко создал во Владимирской области свою «демократическую коалицию», в которую вошел сам, его помощник Кирилл Алексеев, в прошлом работавший в местном штабе Навального, и депутат областного парламента от КПРФ Сергей Казаков, известный как «друг Бориса Немцова». Фактически, Шевченко удалось невозможное: он стал частями несовместимых политических образований. Т. е. от депутатской корочки регионального парламента Владимирской области он не отказался, но кооптировался и с «Левым фронтом», и с навальнистами.

Спрашивается: зачем понадобилось приглашать Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ и лично ее президенту Айдару Шагимарданову столь одиозную фигуру в Казань? Да не просто приглашать, а просить выступить перед мусульманским бизнес-сообществом с лекциями? Удивляет и то, что АПМ РФ проводит под своей крышей вечер памяти человека, который восхищался террористами типа Шамиля Басаева, Амира Хаттаба, Саида Бурятского. Неужели непонятно, что покойный Гейдар Джемаль по своим убеждениям был далек от традиционного для российских мусульман ислама? Совокупность взглядов Джемаля позволила российским религиоведам сделать вывод о нем, как о создателе нового псевдорелигиозного движения, аккумулировавшего в себе идеологию социализма, исламизма и оккультизма. Если бы, например, этот вечер памяти проводил ученик и поклонник Джемаля татарский политолог Руслан Айсин под эгидой своего журнала «Поистине», то тогда бы вопросов не было. Джемалефилия стала популярна среди определенной части мусульман, но к чему ее транслировать на мероприятиях объединения, одним из учредителей которого является Духовное управление мусульман Республики Татарстан? Ведь тем самым Шаймарданов подставляет и муфтият, и своих коллег-предпринимателей.

В сухом остатке сейчас это выглядит так, что Татарстан (а все приглашения такого рода проходят через Казанский кремль) пригласил на незаконный митинг известного оппозиционного политтехнолога, солидарного с навальнистами. Возможно, именно по звонку из Казанского кремля Шевченко практически моментально и освободили. Что касается настоящих мусульман, то они к персоне Алексея Навального относятся крайне неодобрительно: даже среди эмигрантов-исламистов ему симпатизируют единицы.

Отметим, что это не первый случай, когда в Татарстане «хлебом-солью» встречают столичных оппозиционеров, причем организаторами визитов выступают государственные структуры, вроде Министерства по делам молодежи, которое в конце прошлого года принимало в Казани руководство телеканала «Дождь». Неоднократно бывал в гостях у президента Рустама Минниханова главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Ранее в Казань наведывался лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов. Невольно возникает подозрение, что организаторы подобных визитов ведут двойную игру. Внешне соблюдая лояльность федеральному руководству, они попутно налаживают «мосты дружбы» с его ярыми противниками. И это делается даже сейчас, когда массовые незаконные акции, кураторы которых, кстати, сидят за границей, направлены персонально против президента РФ Владимира Путина.

Рано или поздно, но вся эта история с «берлинским пациентом» завершится, уличная вакханалия останется в прошлом (вспомним, чем закончились аналогичные акции протеста в 2011−2012 годах, — ничем), начнется разбор полетов, последуют оргвыводы. Но уже сейчас возникает вопрос о том, насколько лояльна элита Татарстана руководству России и первому лицу государства? И вопросы в Москве задавать станут не Шагимарданову, а Минниханову.

Так кто же в Казанском кремле ставит эти политические спектакли? К чему эти подковерные маневры со столичной оппозиционной тусовкой на региональном уровне? Неужели кто-то в Татарстане питает надежды на повторение реванша начала 1990-х годов? Но это скользкий путь, от которого пострадает вся страна… Вопросы, на которые рано или поздно придется давать ответы.