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Анджелина Джоли о воспитании детей: "Мне не хватает навыков, чтобы быть типичной мамой-домоседкой"

Анджелина Джоли о воспитании детей: "Мне не хватает навыков, чтобы быть типичной мамой-домоседкой"

45-летняя Анджелина Джоли стала главной героиней мартовского номера британского Vogue. Актриса пригласила главного редактора издания Эдварда Эннинфула в свой семейный дом в Лос-Анджелесе и поговорила с ним о материнстве и своих шестерых детях. Энджи также приняла участие в фотосессии, которая прошла на заднем дворе ее дома.

В итоге обложка нового номера получилась в двух вариантах — цветном и черно-белом. На первом фото Анджелина предстала в элегантном образе, состоящем из бежевого шелкового топа, юбки-карандаша и накинутого на плечи пальто того же цвета, а на втором — в черной водолазке и брюках в тон.


Анджелина Джоли

В разговоре с главредом британского Vogue Джоли призналась, что возлагает большие надежды на подрастающее поколение, в том числе на своих детей:

Я возлагаю много надеж на молодое поколение. Может быть, потому что я живу с детьми в возрасте от 12 до 19 лет и могу наблюдать за этой конкретной группой. Я вижу, что они испытывают гораздо большее давление, чем мы в их возрасте. Они получают огромное количество информации, которую от нас скрывали. Но я вижу, как Мэддокс общается с кем-то по видеосвязи на русском или корейском, как Шайло поддерживает связь со своими друзьями из Намибии. Молодые люди научились общаться и узнавать друг друга таким глобальным способом. Именно они и начнут решать наши проблемы.


 


Анджелина Джоли также отметила, что, несмотря на пандемию коронавируса, жизнь все равно продолжается. Актриса рассказала, что ее сын Пакс в этом году пошел в свой выпускной класс и сейчас готовится ко взрослой жизни, а ее дочь Захара сейчас находится в процессе получения водительских прав. В беседе с Эннинфулом Джоли также описала типичный день в их большой семье.

Я никогда не умела сидеть на месте. Несмотря на то что я всегда мечтала быть многодетной мамой, я представляла себе это как путешествие где-то среди джунглей. Я не думала о семье в традиционном смысле. Я чувствую, что мне просто не хватает навыков, чтобы быть типичной мамой-домоседкой. Я справляюсь с этим благодаря своим детям. Они помогают мне, но я правда не слишком хороша в этом. Это может звучать банально, но если вы по-настоящему любите и стараетесь, тот факт, что ваша яичница подгорела, в конце концов не имеет значения,

— поделилась своими мыслями о материнстве Джоли.


В завершение беседы Анджелина ответила на вопрос, считает ли она себя абсолютно счастливой на данный момент. Актриса призналась, что не уверена, что сейчас переживает самый удачный период в своей жизни, намекнув, что последние годы были для нее довольно неспокойными из-за громкого развода с Брэдом Питтом.

Я не знаю. Последние несколько лет были довольно тяжелыми. Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи. Все медленно встает на свои места: словно тает лед, и кровь возвращается в мое тело,— призналась Джоли.


 



 


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru
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