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Денис Пушилин почтил память Моторолы в день его рождения

Денис Пушилин почтил память Моторолы в день его рождения

Глава ДНР Денис Пушилин 2 февраля почтил память Героя ДНР, командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола), которому в этот день могло бы исполниться 38 лет, возложив цветы к месту его захоронения на столичном кладбище «Донецкое море», сообщается на официальном сайте главы ДНР.

«Арсен многое успел сделать — повести за собой бойцов на самые опасные участки боестолкновений с противником, бесстрашно командовать батальоном „Спарта“, получить звание Героя Донецкой Народной Республики и стать легендой при жизни! Противник не смог победить его на поле боя, но так боялся, что лишил жизни подлым терактом. Уважение и благодарность Мотороле, память о его мужестве и храбрости, с которыми он защищал народ Донбасса, навсегда останутся в наших сердцах, а его подвиги вписаны в историю Донецкой Народной Республики», — сказал Денис Пушилин.

Глава ДНР также отдал дань памяти другим защитникам ДНР, покоящимся на Аллее Героев, возложив цветы к могилам Михаила Толстых (позывной Гиви), Вячеслава Доценко и остальных бойцов.

Герой ДНР Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате теракта. Боевой путь легендарного комбата начался в Славянске, он принимал участие в боях за освобождение Дебальцево, Донецкого аэропорта, Иловайска.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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