Денис Пушилин почтил память Моторолы в день его рождения
Глава ДНР Денис Пушилин 2 февраля почтил память Героя ДНР, командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола), которому в этот день могло бы исполниться 38 лет, возложив цветы к месту его захоронения на столичном кладбище «Донецкое море», сообщается на официальном сайте главы ДНР.
Глава ДНР также отдал дань памяти другим защитникам ДНР, покоящимся на Аллее Героев, возложив цветы к могилам Михаила Толстых (позывной Гиви), Вячеслава Доценко и остальных бойцов.
Герой ДНР Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате теракта. Боевой путь легендарного комбата начался в Славянске, он принимал участие в боях за освобождение Дебальцево, Донецкого аэропорта, Иловайска.