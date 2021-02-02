Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер на прогулке в Майами: новое фото

Вадим Карасев

Смягчению карантина радуются не только тусовщики, но и родители по всему миру — дети наконец снова могут посещать школу и различные творческие студии. Звездные папы и мамы тут не исключение. На днях в хронику папарацци попал и 45-летний Дэвид Бекхэм вместе с дочерью, девятилетней Харпер.





Дэвид и Харпер Бекхэм

По данным репортеров, спортсмен забирал девочку с занятий в танцевальной студии в Майами. В США звездная семья отметила Новый год, кроме того, Дэвида ждали и рабочие дела. Бывший футболист, являющийся совладельцем "Интер Майами", готовился начать тренировки с клубом перед новым сезоном Высшей футбольной лиги.





Харпер Бекхэм

Ну а главным хобби Харпер сейчас, похоже, являются именно танцы. Девочка проявляет неподдельный интерес к этому роду занятий. Не так давно мама Харпер, 46-летняя Виктория Бекхэм, поделилась видео, на котором обе танцуют под зажигательную мелодию. Некоторые кадры с танцующей Харпер вошли в новогоднее видеопоздравление от звездного семейства, которым с подписчиками поделился Дэвид.

В то время как старшие дети Дэвида и Виктории уже начинают самостоятельную жизнь (Бруклин планирует собственную свадьбу, а Ромео пробует себя в качестве модели), Харпер пока очень привязана к родителям. Трогательными моментами Виктория с удовольствием делится в инстаграме.

Так, недавно она показала две милые записки, которые Харпер написала ей и Дэвиду.

Дорогая мама, я так тебя люблю, и ты мой лучший друг. Мне нравится, как мы делали макияж вместе. Ты — мое сердце, и я люблю тебя. Сладких снов.

Дорогой папа, я надеюсь, что ты хорошо выспишься и увидишь самые лучшие сны. Ты так много работал сегодня, и я так горжусь тобой. Ты не представляешь, как я тебя люблю. Спокойной ночи.





Виктория и Харпер Бекхэм

Стоит отметить, что Харпер уже действительно попробовала себя и в роли визажиста. Девочка сделала маме вечерний макияж, используя продукты из бьюти-линейки Виктории, которую она запустила не так давно.