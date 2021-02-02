Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер на прогулке в Майами: новое фото

Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер на прогулке в Майами: новое фото

Смягчению карантина радуются не только тусовщики, но и родители по всему миру — дети наконец снова могут посещать школу и различные творческие студии. Звездные папы и мамы тут не исключение. На днях в хронику папарацци попал и 45-летний Дэвид Бекхэм вместе с дочерью, девятилетней Харпер.


Дэвид и Харпер Бекхэм

По данным репортеров, спортсмен забирал девочку с занятий в танцевальной студии в Майами. В США звездная семья отметила Новый год, кроме того, Дэвида ждали и рабочие дела. Бывший футболист, являющийся совладельцем "Интер Майами", готовился начать тренировки с клубом перед новым сезоном Высшей футбольной лиги.


Харпер Бекхэм

Ну а главным хобби Харпер сейчас, похоже, являются именно танцы. Девочка проявляет неподдельный интерес к этому роду занятий. Не так давно мама Харпер, 46-летняя Виктория Бекхэм, поделилась видео, на котором обе танцуют под зажигательную мелодию. Некоторые кадры с танцующей Харпер вошли в новогоднее видеопоздравление от звездного семейства, которым с подписчиками поделился Дэвид.


 



 


В то время как старшие дети Дэвида и Виктории уже начинают самостоятельную жизнь (Бруклин планирует собственную свадьбу, а Ромео пробует себя в качестве модели), Харпер пока очень привязана к родителям. Трогательными моментами Виктория с удовольствием делится в инстаграме.

Так, недавно она показала две милые записки, которые Харпер написала ей и Дэвиду.

Дорогая мама, я так тебя люблю, и ты мой лучший друг. Мне нравится, как мы делали макияж вместе. Ты — мое сердце, и я люблю тебя. Сладких снов.

Дорогой папа, я надеюсь, что ты хорошо выспишься и увидишь самые лучшие сны. Ты так много работал сегодня, и я так горжусь тобой. Ты не представляешь, как я тебя люблю. Спокойной ночи.


Виктория и Харпер Бекхэм

Стоит отметить, что Харпер уже действительно попробовала себя и в роли визажиста. Девочка сделала маме вечерний макияж, используя продукты из бьюти-линейки Виктории, которую она запустила не так давно.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Нидерландах завершается судебный процесс над иранскими шпионами
В Нидерландах завершается судебный процесс над иранскими шпионами
Прокурор напомнила Навальному: он единственный россиянин, осужденный дважды условно
Прокурор напомнила Навальному: он единственный россиянин, осужденный
Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер на прогулке в Майами: новое фото
Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер на прогулке в Майами: новое фото
"Синдром бедности": Бородина осудила россиян, получающих 20 тысяч рублей
"Синдром бедности": Бородина осудила россиян, получающих 20 тысяч
Nike выпустили кроссовки, которые можно надеть без помощи рук
Nike выпустили кроссовки, которые можно надеть без помощи рук
В США высоко оценили стратегию Сербии по закупке вакцин
В США высоко оценили стратегию Сербии по закупке вакцин
Энергетике посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
Энергетике посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая
В феврале на онлайн-семинарах представители школ Москвы поделятся новыми образовательными технологиями
В феврале на онлайн-семинарах представители школ Москвы поделятся
В Хабаровском крае в 2021 году создадут 25 центров «Точка роста»
В Хабаровском крае в 2021 году создадут 25 центров «Точка роста»
По делу «телег» ФСБ могли арестовать родных пророссийского одессита
По делу «телег» ФСБ могли арестовать родных пророссийского одессита
Для Молдавии «ненадежный» Усатый опасней Додона — депутат
Для Молдавии «ненадежный» Усатый опасней Додона — депутат
Надежда Толоконникова рассказала американскому Vogue о протестах в России: "Главный метод властей — страх"
Надежда Толоконникова рассказала американскому Vogue о протестах в

Топ на сегодня

Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается в лечении
Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается
В Томске откроются новые школы и детские сады
В Томске откроются новые школы и детские сады
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся
Иран запустил новейшую ракету-носитель
Иран запустил новейшую ракету-носитель
В России выросли цены на легковые автомобили
В России выросли цены на легковые автомобили

Еще по теме

В сети восхищаются длинными волосами Харпер Бекхэм: "Настоящая Рапунцель!"
Дочь Виктории и Дэвида Бекхэм растет фанаткой Тэйлор Свифт
Виктория Бекхэм поделилась успехами 6-летней дочери Харпер в балете
Харпер Бекхэм увлеклась балетом: Дэвид и Виктории водят дочь на занятия