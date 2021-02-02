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Для Молдавии «ненадежный» Усатый опасней Додона — депутат

Для Молдавии «ненадежный» Усатый опасней Додона — депутат

Депутат парламентской партии «Платформа Достоинство и правда» Дину Плынгэу считает, что лидер «Нашей партии» Ренато Усатый сейчас «более опасен для Молдавии, чем лидер социалистов Игорь Додон». В прямом эфире сегодня, 2 февраля, парламентарий заявил, что досрочные парламентские выборы не разрешат политический кризис в республике.

Анализируя текущую политическую обстановку, Плынгэу утверждает, что оказавшись в будущем парламенте, Усатый «будет действовать так, как ему будут диктовать из Москвы».

«В настоящее время, с моей точки зрения, Усатый даже опаснее для Молдавии, чем Додон. У этого человека весь бизнес в России. Его друзья в России. Вся его жизнь в России. Если Кремль аннулирует дела, открытые против него, его антидодоновская позиция изменится через несколько секунд», — уверен Плынгэу.

Он добавил, что правоцентристы очень заблуждаются, надеясь получить его голоса в поддержку проевропейского правительства.

«Если правые считают, что они получат его, Усатый поставит очень жесткие условия, в том числе по статусу русского языка и другим опасным для государства вещам», — заключил Дину Плынгэу.

Напомним, примар Бельц, председатель «Нашей партии» Ренато Усатый находится в розыске МВД Российской Федерации за соучастие в «ландромате» (отмывание более 500 млрд рублей через государственные и банковские учреждения РМ). Свою причастность к инкриминируемым ему деяниям Усатый отрицает, заявляя, что за его уголовным преследованием стоял на тот момент президент Молдавии Игорь Додон, который, опасаясь политической конкуренции, «задействовал связи в силовых структурах РФ».

На выборах главы государства, которые прошли в ноябре 2020 года, Усатый баллотировался рассчитывая пройти с борющимся за второй мандат Додоном во второй тур. По итогам первого тура он занял третье место, набрав более 16% голосов, уступив независимому кандидату Игорю Додону и лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду.

Как сообщало ИА Newstes , несмотря на то, что Ренато Усатый — примар в русскоязычных Бельцах, а его электорат ориентирован в большей степени на развитие отношений с Россией, нежели на поддержку унионистов, Санду все же удалось заручиться его поддержкой. Усатого вызвали в посольства США и Румынии, после чего он призвал голосовать за проевропейцев и против Додона. Он пояснил, что его главная цель — избавить страну от существующей «мафиозно-коррупционной системы» и добиться досрочных парламентских выборов, которые в случае победы ему обещала Майя Санду.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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