ФСИН: Навальный допустил более 50 нарушений во время условного срока

Вадим Карасев

Блогер Алексей Навальный более 50 раз нарушил общественный порядок и условия испытательного срока по делу "Ив Роше". Об этом сообщил представитель ФСИН на заседании суда, где рассматривается вопрос о замене блогеру условного наказания на реальное, передает ТАСС.

После вынесения приговора Навальный был уведомлен надлежащим образом об условиях надзора, но более 50 раз нарушал общественный порядок, что является нарушением условий контроля за условно осужденным.

Он добавил, что в течение 2020 года до госпитализации Навальный нарушал обязанности по явке на регистрацию в установленный инспекцией день, за что ему выносилось предупреждение об отмене условного срока. Блогер также отказывался от дачи письменных объяснений о причинах неявки.

Телеграм-канал LIFE SHOT приводит детальный список допущенных блогером нарушений за 4 года.