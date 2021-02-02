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Глава МИД России проведет встречу с председателем ОБСЕ

Глава МИД России проведет встречу с председателем ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 февраля встретится с главой МИД Швеции Анн Линде, которая прибудет в Москву с рабочим визитом в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Последний раз Линде посетила РФ в феврале прошлого года, то есть до того, как в мире объявили о пандемии коронавируса.

Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече министры рассмотрят широкий круг вопросов деятельности ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на севере Европы, сотрудничество в Арктике, актуальные темы российско-шведских отношений.

Председательство в ОБСЕ перешло к Швеции 1 января. Незадолго до визита в Москву Линде заявила, что рассчитывает на плодотворные и откровенные дискуссии с главой МИД РФ относительно вопросов, касающихся повестки дня организации. Как ожидается, стороны обсудят задачи ОБСЕ в трех измерениях — военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном, а также планы работы организации в 2021 году.

Особое внимание будет уделено ситуации на Украине. Как указали в МИД РФ, стороны сделают акцент на работе контактной группы, координируемой ОБСЕ, необходимости содержательного прямого диалога Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях полного и последовательного выполнения минского комплекса мер. Запланирован обмен мнениями о деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая призвана следить за ситуацией в Донбассе и поддерживать соблюдение прав человека и нацменьшинств на всей территории страны. Тема Украины особенно актуальна в связи с состоявшимся 19—20 января рабочим визитом Линде в Киев.

Важное место на переговорах займет также тема содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов в Нагорном Карабахе и Приднестровье. Министры рассмотрят посредничество организации в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье, ее деятельность на Балканах и в Центральной Азии.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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