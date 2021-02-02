Глазовский педагогический институт провел конференцию «Учебный физический эксперимент»

Анастасия Иванова

Под эгидой Российской академии образования в Глазовском педагогическом институте им. В.Г. Короленко завершилась 26-я ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Учебный физический эксперимент: Актуальные проблемы. Современные решения». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Удмуртия.

В этом году конференция проводилась в онлайн-формате, в ней приняли участие студенты и преподаватели университетов из разных городов России и стран ближнего зарубежья, ученые и педагоги.

Мероприятия проводились в рамках трех тематических секций: «Теория и практика учебного физического эксперимента», «Новые учебные опыты по физике» и «Компьютер в учебном физическом эксперименте».

«Это единственная в России конференция, которая посвящена важнейшей и вполне определенной проблеме отечественного физического образования – совершенствованию известного и созданию нового учебного эксперимента по физике для средней общеобразовательной и высшей педагогической школы», – рассказала ректор пединститута Янина Чиговская-Назарова.