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Глазовский педагогический институт провел конференцию «Учебный физический эксперимент»

Глазовский педагогический институт провел конференцию «Учебный физический эксперимент»

Под эгидой Российской академии образования в Глазовском педагогическом институте им. В.Г. Короленко завершилась 26-я ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Учебный физический эксперимент: Актуальные проблемы. Современные решения». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Удмуртия.

В этом году конференция проводилась в онлайн-формате, в ней приняли участие студенты и преподаватели университетов из разных городов России и стран ближнего зарубежья, ученые и педагоги.

Мероприятия проводились в рамках трех тематических секций: «Теория и практика учебного физического эксперимента», «Новые учебные опыты по физике» и «Компьютер в учебном физическом эксперименте».

«Это единственная в России конференция, которая посвящена важнейшей и вполне определенной проблеме отечественного физического образования – совершенствованию известного и созданию нового учебного эксперимента по физике для средней общеобразовательной и высшей педагогической школы», – рассказала ректор пединститута Янина Чиговская-Назарова.

 

# Общество
По материалам: edu.ru
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