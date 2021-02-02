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Госзакупки морских судов будут согласовывать с Минфином и ФАС

Госзакупки морских судов будут согласовывать с Минфином и ФАС

Тема: Какие законы вступают в силу


В России изменили порядок определения цены контракта на закупку продукции судостроительной промышленности, которая не относится к гособронзаказу. Постановление Правительства РФ, вносящее соответствующие поправки, вступает в силу 2 февраля 2021 года.

Теперь устанавливать порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок продукции судостроительной промышленности будет Министерство промышленности и торговли РФ. То же будет касаться определения начальной цены за единицу товара, работы или услуги.

Законы, вступающие в силу 2 февраля


При этом, ведомство в обязательном порядке должно будет согласовывать своё решение с Министерством финансов РФ и Федеральной антимонопольной службой. Отметим, что действие нового документа не распространяется на процедуру закупки судостроительной продукции, которые производятся в рамках гособоронзаказа.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru
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