Холли Берри о воспитании сына в отрыве от гендерных стереотипов: "Я сломила его установки"

Вадим Карасев

54-летняя Холли Берри нечасто говорит с журналистами на личные темы. Исключение звезда сделала во время недавней виртуальной конференции в рамках ежегодного фестиваля независимого кино "Сандэнс" (там актриса представила свой режиссерский дебют — драму "В синяках").

В разговоре со своей коллегой Робин Райт Холли рассказала о принципах, которых придерживается в воспитании своих детей, 12-летней Налы и семилетнего Масео. Так, Берри призналась, что много говорит с сыном о важности гендерного равенства в обществе.





Холли Берри

Я поняла, в чем заключается моя задача в его воспитании. Если мы хотим иметь другое будущее, то должны начать с себя. С того момента, как сыну исполнилось пять лет, я вела с ним разговоры о различиях между девочками и мальчиками. Я прямо видела, как общество обучило его ставить себя выше девочек. Я должна была сломить эти установки и дать ему другие перспективы. Мне надо было бросить ему вызов, попросить его разобраться, откуда это все подсознательно в нем берется,

— поделилась своим опытом Холли.





Сын Холли Берри Масео

Актриса призналась, что их беседы с сыном дают свои плоды. При этом Берри постоянно проверяет, насколько хорошо ребенок усвоил сказанное ей:

Поскольку мы постоянно ведем с сыном эти разговоры, могу с уверенностью сказать, что он вырастет человеком, рефлексирующим на эту тему. Он будет непреклонен в этом вопросе — это больше, чем просто принятие. Я все время бросаю ему вызов. Например, спрашиваю: "Почему этот цвет принято считать девчачьим?".

Напомним, что Холли Берри родила сына Масео в браке с Оливье Мартинесом, с которым развелась в 2016 году. У актрисы также подрастает дочь Нала, которая родилась от отношений с Габриэлем Обри. Этим летом поклонники начали обсуждать нового бойфренда актрисы, имя которого она сначала держала в тайне. Только в конце сентября Берри рассекретила возлюбленного: им оказался 50-летний американский певец и обладатель премии "Грэмми" Ван Хант.





Холли Берри с сыном Масео и дочерью Налой



