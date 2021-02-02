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Иран считает, что в конфликте с США арбитром должна выступить Европа

Иран считает, что в конфликте с США арбитром должна выступить Европа

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что у администрации Джо Байдена есть ограниченное число возможностей для возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

«Время для возвращения Соединенных Штатов к ядерному соглашению не безгранично. У Соединенных Штатов есть ограниченное число возможностей», — сказал Зариф в интервью телеканалу CNN.

Глава МИД Ирана призвал США приостановить продажу оружия конкурентам Ирана в регионе. Он также заявил, что администрация Байдена должна придерживаться первоначальных условий ядерной сделки.

«Соединенные Штаты должны принять то, о чем мы договорились», — сказал Зариф.
«Мы решили не договариваться о некоторых вещах не потому, что пренебрегли ими, а потому, что Соединенные Штаты и их союзники не были готовы сделать то, что было необходимо», — отметил он.

По словам Зарифа, вопрос о том, кто должен сделать первый шаг в возвращении к СВПД, может быть решен главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

«Может быть выработан механизм, который по сути либо синхронизирует, либо скоординирует, что можно сделать», — сказал министр иностранных дел Ирана.

По словам Зарифа, Боррель «может скоординировать действия, которые необходимо предпринять США, и действия, которые необходимо предпринять Ирану».

СВПД был принят в июле 2015 года «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что в случае возвращения США в СВПД, можно будет начать работу над более масштабным соглашением с Ираном, охватывающим не только ядерную проблему, но и, в частности, беспокоящую США иранскую программу по созданию баллистических ракет.

Иран категорически отвергает идею корректировки СВПД.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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