"Яндекс" покупает бизнес по заказу грузоперевозок "Везёт" за $178 млн

Вадим Карасев

"Яндекс.Такси" готовится приобрести кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы "Везёт", сообщает пресс-служба "Яндекса".

В компании рассчитывают, что сделка поможет улучшить клиентский сервис и ускорить развитие собственной логистической платформы, в частности организовать экспресс-доставку посылок и грузов в регионах.

Пользователи "Везёт" смогут вызывать такси по телефону, как они привыкли, или в приложении Яндекс Go. Водителям будет предложено подключиться к платформе Яндекс.Про. Среди особенностей платформы — продвинутые технологии безопасности и эффективный механизм распределения заказов. Благодаря ему водители меньше ездят "вхолостую" и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины.

В компании подчеркнули, что сделка подразумевает приобретение лишь части активов группы "Везёт". Ее сумма составит $178 млн, часть из которых будет выплачена по результатам интеграции во втором квартале 2021 года.