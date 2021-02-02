Эксперт допустил новую волну COVID-19 в России с потеплением

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Ведущий специалист Центра имени Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что в России с потеплением возможна новая волна коронавируса — остановить её поможет массовая вакцинация. Об этом 2 февраля сообщает ТАСС.

«Некоторая волна в России ещё возможна, и сбить её сможет только массовая вакцинация. Это волна, связанная с потеплением», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

За минувшие сутки в России ещё 16 643 человека заразились коронавирусом - это минимум с конца октября. На данный момент общее число инфицированных в стране составляет 3 884 730. Больше всего заболевших за сутки в Москве — 1701, Петербурге — 1484 и Подмосковье — 1053.





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С 18 января в российских регионах началась массовая вакцинация от коронавируса. Граждане могут выбрать одну из двух зарегистрированных в стране вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».

Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами Правительства заявил, что производство вакцин от коронавируса в России опережает график.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — она получила название «Спутник V». Её разработал Центр имени Н.Ф. Гамалеи. В стране также государственным научным центром «Вектор» разработана вакцина «ЭпиВакКорона» на основе синтетических пептидов.