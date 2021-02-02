Эксперт: Российский общепит сможет восстановиться через 2 года
Российский рынок общественного питания восстановится после пандемии не ранее чем через два года. Такой прогноз дал ТАСС руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.
Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2020 года оборот российского рынка общественного питания снизился на 21%, до 1 214 млрд рублей. При этом в 2021 году, по мнению экспертов Россельхозбанка, потенциально рынок общепита в России может вырасти на 17%.
Тарасов также указал, что среди основных драйверов роста общепита в этом году можно выделить накопленный спрос, так как люди соскучились по «выходам в свет», сезонность — в летний период активное посещение точек общепита традиционно возрастает, а также наличие свободной инфраструктуры — не пережившие пандемию компании освободили площади, которые могут быть заняты новыми, а также теми, кто остался в бизнесе.
Помимо роста оборота точек общественного питания в ближайшей перспективе в Россельхозбанке отметили такие тренды трансформации ресторанного бизнеса, как рост объемов доставки на дом и более тесная конкуренция между ресторанами и продуктовыми магазинами, а также появление виртуальных ресторанов.