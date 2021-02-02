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Эксперт: Российский общепит сможет восстановиться через 2 года

Эксперт: Российский общепит сможет восстановиться через 2 года

Российский рынок общественного питания восстановится после пандемии не ранее чем через два года. Такой прогноз дал ТАСС руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

«Сейчас, со смягчением условий работы, рынок общественного питания России имеет потенциал к росту. Компании смогут частично компенсировать падение трафика и, соответственно, выручки. При этом, как и в случае с мировым рынком HoReCa, в России на восстановление рынка может уйти порядка двух лет», — отметил Тарасов. -

Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2020 года оборот российского рынка общественного питания снизился на 21%, до 1 214 млрд рублей. При этом в 2021 году, по мнению экспертов Россельхозбанка, потенциально рынок общепита в России может вырасти на 17%.

Тарасов также указал, что среди основных драйверов роста общепита в этом году можно выделить накопленный спрос, так как люди соскучились по «выходам в свет», сезонность — в летний период активное посещение точек общепита традиционно возрастает, а также наличие свободной инфраструктуры — не пережившие пандемию компании освободили площади, которые могут быть заняты новыми, а также теми, кто остался в бизнесе.

Помимо роста оборота точек общественного питания в ближайшей перспективе в Россельхозбанке отметили такие тренды трансформации ресторанного бизнеса, как рост объемов доставки на дом и более тесная конкуренция между ресторанами и продуктовыми магазинами, а также появление виртуальных ресторанов.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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