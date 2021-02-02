Энергетике посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»

Анастасия Иванова

1 февраля в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» стартовала новая тематическая неделя «Энергетика будущего», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Участники конкурса узнают об альтернативных источниках энергии, о том, как наука помогает человеку в повседневной жизни, познакомятся с биографиями выдающихся российских и советских энергетиков, а также смогут провести научные эксперименты в домашних условиях.

Неделю 1 февраля открыл онлайн-лекторий «Просто о сложном» с участием автора и ведущего телевизионных программ «Чудо техники» и «Живая еда», создателя цикла научно-популярных фильмов «Научные расследования Сергея Малозёмова», «Технология бессмертия» Сергея Малозёмова.

3 февраля состоится онлайн-лекторий «Энергетика для новичков», спикером на котором выступит руководитель аналитического направления Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Игорь Чаусов.

4 февраля станет днём, посвящённым вопросам экологической безопасности. Школьники узнают о простых действиях, которые должен совершать каждый, чтобы сохранить здоровье планеты, и познакомятся с экоблогером, который представит подписчикам сообщества комикс «Моя планета – мой дом».

5 февраля состоится онлайн-лекторий «Энергетика будущего: говорим и показываем», где выступит заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Михайлик. Кроме того, в этот день участники конкурса примут участие в научном баттле, где смогут проявить свои академические знания.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

С 31 октября по 5 ноября 2020 года в МДЦ «Артек» состоялся финал первого сезона «Большой перемены». Победителями конкурса стали 600 старшеклассников: 300 учеников 9–10-х классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся 11-х классов получили по 1 миллиону рублей. Эти средства они смогут направить на оплату обучения. Кроме того, у них появится возможность добавить 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9–10-х классов получили по 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путёвки в МДЦ «Артек».

20 лучших школ получили финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. А педагоги, подготовившие победителей, получили по 150 тысяч рублей.

Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения Российской Федерации, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.