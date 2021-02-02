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Эван Рэйчел Вуд обвинила в систематическом насилии своего бывшего возлюбленного Мэрилина Мэнсона

Эван Рэйчел Вуд обвинила в систематическом насилии своего бывшего возлюбленного Мэрилина Мэнсона

33-летняя звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд обвинила в систематическом насилии своего бывшего возлюбленного, 52-летнего музыканта Мэрилина Мэнсона. Актриса заявила, что Мэнсон оскорблял ее и издевался над ней в течение нескольких лет. Об этом она написала в своем инстаграме.

Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была еще подростком, и ужасно издевался надо мной в течение нескольких лет. Мне промыли мозги и заставили подчиняться.Мне надоело жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и бросить вызов индустрии, которая покрывает его, прежде чем он погубит еще несколько жизней. Я выражаю поддержку другим жертвам, которые больше не будут молчать,

— написала она.


Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон

Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон начали встречаться в 2006 году, когда актрисе было 19 лет, а музыканту — 38. В 2010 году они обручились, но через несколько месяцев разорвали помолвку.

Как сообщает издание Vanity Fair, еще как минимум четыре другие женщины опубликовали свои обвинения в адрес Мэнсона, рассказав о сексуальном и эмоциональном насилии, которое включало в себя различные формы принуждения или запугивания.


Ранее актриса уже рассказывала об опыте абьюзивных отношений, но тогда имени партнера она не называла. Звезда говорила, что бойфренд ее избивал, в результате чего она потом сама начала причинять себе боль.

Она также говорила, что подвергалась сексуальному насилию. Имен насильников она также не раскрыла, сказав лишь, что они были очень влиятельными и богатыми людьми.


Эван Рэйчел Вуд

Сам Мэнсон в старом интервью, рассказывая о романе с Вуд, признавался, что не раз мечтал разбить ей голову кувалдой. Правда, его представители заявили, что тогда актер скорее давал показное интервью рок-звезды, которое не стоило воспринимать как реальный отчет о его отношениях с актрисой.

Тот факт, что Эван и Мэнсон обручились через шесть месяцев после этого интервью, говорит о том, что никто не воспринимал эту историю буквально. Есть также многочисленные статьи за несколько лет, в которых Эван Рэйчел Вуд позитивно отзывается о своих отношениях с Мэнсоном,

— отмечали его представители.

Актриса действительно ранее говорила, что Мэрилин Мэнсон ее многому научил, и она ценит этот опыт.

Я ценю все, чему он меня научил. Я просто не думаю, что мы подходили друг другу,

— говорила она о расставании с певцом.


Мэрилин Мэнсон

До отношений с Вуд Мэнсон был женат на Дите фон Тиз. Они прожили в браке два года, но смогли остаться друзьями. Он также был обручен с актрисой Роуз Макгоуэн, но до свадьбы дело не дошло.

Год назад он женился на фотографе Линдси Юсич, с которой был знаком больше 10 лет.


Мэрилин Мэнсон с женой Линдси

Эван Рэйчел Вуд была замужем за актером Джейми Беллом, от которого в 2013 году родила сына Джека. Через год после рождения ребенка супруги развелись.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru
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