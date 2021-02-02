Кабмин рассмотрит разделение Украины на зоны карантина

Алексей Вольцев

Кабинет министров завтра рассмотрит разделение Украины на зоны карантина. Будет соответствующее представление Министерства здравоохранения. Об этом сообщает источник в Минздраве."Завтра на заседании Кабинета министров должны рассматривать постановление о разделении на зоны (карантина, - ред.)", - сообщил источник.По словам собеседника, пока эксперты согласовывают окончательное разделение.Сегодня в Минздраве сообщили, что ведомство в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина.По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в "красной" зоне.