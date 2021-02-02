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Кабмин рассмотрит разделение Украины на зоны карантина

Кабмин рассмотрит разделение Украины на зоны карантина
Кабинет министров завтра рассмотрит разделение Украины на зоны карантина. Будет соответствующее представление Министерства здравоохранения. Об этом сообщает источник в Минздраве.

"Завтра на заседании Кабинета министров должны рассматривать постановление о разделении на зоны (карантина, - ред.)", - сообщил источник.

По словам собеседника, пока эксперты согласовывают окончательное разделение.
Сегодня в Минздраве сообщили, что ведомство в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в "красной" зоне.
# В мире
По материалам: gogetnews.info
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