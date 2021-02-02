Как узнать, что ваши чувства взаимны: 4 верных способа

Вадим Карасев

В отношениях очень важно чувствовать, что вторая половинка испытывает по отношению к вам то же самое, что и вы. Узнать о взаимности можно разными способами. Эксперты сайта dailyhoro.ru расскажут о тех из них, которые действительно работают.

Чтобы ваши чувства были взаимными, важно находить подходящих людей. В этом вам помогут любовные талисманы и Любовные">гороскопы. Старайтесь полагаться на самих себя и меньше слушать непрошеные советы окружающих. Если вы уже нашли такого человека, постарайтесь определить, взаимны ли ваши чувства, прежде чем опускаться в омут любви с головой.

Интуиция

Кто бы мог подумать, что шестое чувство можно будет отнести к одному из самых верных способов оценки взаимности. Дело в том, что многие люди не прислушиваются к внутреннему голосу, хотя стоило бы. Порой многие начинают отношения и питают иллюзии на тему того, что к ним чувствует вторая половинка. Очень важно оценивать реальные поступки и ощущение близости. Если интуиция подсказывает вам, что человеку с вами не очень хорошо, лучше не отмахиваться от этого ощущения.

Улучшить интуицию вам помогут специальные талисманы и упражнения. Старайтесь прислушиваться к внутреннему голосу, особенно если дело касается любви, отношений и взаимности.

Поступки человека

Не стоит забывать про логику. Если вы делаете для человека все, а он для вас ничего не делает — взаимности нет и не будет. Вами пользуются, причем самым наглым способом. Старайтесь никогда не забывать о том, что любовь с энергетической точки зрения представляет собой гармонию.

Взаимность — это когда люди делают что-то друг для друга и для общего счастья. Если кто-то поступает так, как нужно ему, то этот человек, скорее всего, является токсичным и очень опасным.

Гадание на игральных картах

Купите новую колоду карт. Они должны использоваться только для гаданий, поэтому их лучше держать подальше от детей и от посторонних глаз. Описанное далее гадание будет точным только в том случае, если вы искренне любите человека, но сомневаетесь в том, любит ли он вас. Гадают только один раз на одного человека.

Итак, вам необходимо очень хорошо перемешать карты, после чего брать по одной карте сверху и класть ее в открытую перед собой. Первая карта — «любит», вторая — «не любит», третья — снова «любит» и так далее, пока человек не встретит червонную даму или червонного короля. Если гадает женщина, ей нужно ждать короля. Мужчинам нужно дождаться появления дамы. Если вы вытаскиваете карту — и это червонный король или дама, то именно эта карта и будет означать, любят вас или нет. Наиболее точным гадание является в Новолуние.

Вызов вещего сна

Для этого вам необходимо распечатать фотографию человека, которого вы любите, а затем положить ее под подушку перед сном, произнеся заговор: «Любит иль не любит — во сне ко мне придет или стороною обойдет». После этого вам должен присниться вещий сон. Если сон будет хорошим, и там окажется человек, которого вы любите, значит, чувства взаимны. Плохой сон покажет, что никакой любви нет.

Чтобы повысить вероятность появления вещего сна, нужно читать заговор в четверг вечером перед сном. Также многие эксперты отмечают, что вещий сон может присниться не сразу. В таком случае вам не стоит переживать — можно пробовать несколько раз повторять процедуру. Иногда мироздание не может дать нам то, что нужно, поэтому не гневите судьбу, если она не дает ответ через сон. Попробуйте другой способ.